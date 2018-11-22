Неуютный ноябрь. Погода в Гомеле в выходные

Ноябрь уже который день подряд пытается создать нам зимний комфорт. Получается так себе. Вместо предновогодней сказки — пронзительные ветра и холод. Может в выходные что-то изменится?





Итак, по данным pogoda.by, в субботу в Гомеле пасмурно и до -4°C.

А вот в воскресенье — немного теплее и снег-снег-снег.

Уютных вам выходных!