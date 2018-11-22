|
Неуютный ноябрь. Погода в Гомеле в выходные
23.11.2018 09:06 — Новости Общества | Tut.by
Ноябрь уже который день подряд пытается создать нам зимний комфорт. Получается так себе. Вместо предновогодней сказки — пронзительные ветра и холод. Может в выходные что-то изменится?
Итак, по
А вот в воскресенье — немного теплее и снег-снег-снег.
Уютных вам выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ноябрь уже в который день подряд пытается создать зимний комфорт. Получается так себе. Вместо предновогодней сказки - пронзительные ветра и холод. Может в выходные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)