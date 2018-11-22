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В райцентре продолжаются собрания граждан

23.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В Буда-Кошелево проходят традиционные ежеквартальные собрания граждан. Вчера состоялись собрания с представителями уличных комитетов №9, №10, №11 и №12.

В райцентре продолжаются собрания граждан

С жителями райцентра встретились рабочие группы во главе с председателем районного Совета депутатов Натальей Киселевой, заместителем председателя райисполкома Геннадием Вамбриковым, начальником отдела организационно кадровой работы райисполкома Сергеем Герцевым и заместителем начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Оксаной
Мельниковой.

В понедельник, 26 ноября, состоятся собрания представителей уличных комитетов №13, №14, №15.

В райцентре продолжаются собрания граждан

В райцентре продолжаются собрания граждан

В райцентре продолжаются собрания граждан

В райцентре продолжаются собрания граждан

В райцентре продолжаются собрания граждан

В райцентре продолжаются собрания граждан

В райцентре продолжаются собрания граждан

В райцентре продолжаются собрания граждан

В райцентре продолжаются собрания граждан

В райцентре продолжаются собрания граждан

В райцентре продолжаются собрания граждан

В райцентре продолжаются собрания граждан

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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В Буда-Кошелево проходят традиционные ежеквартальные собрания граждан. Вчера состоялись собрания с представителями уличных комитетов №9, №10, №11 и №12....
 
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