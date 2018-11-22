В райцентре продолжаются собрания граждан

В Буда-Кошелево проходят традиционные ежеквартальные собрания граждан. Вчера состоялись собрания с представителями уличных комитетов №9, №10, №11 и №12.
С жителями райцентра встретились рабочие группы во главе с председателем районного Совета депутатов Натальей Киселевой, заместителем председателя райисполкома Геннадием Вамбриковым, начальником отдела организационно кадровой работы райисполкома Сергеем Герцевым и заместителем начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Оксаной
Мельниковой.
В понедельник, 26 ноября, состоятся собрания представителей уличных комитетов №13, №14, №15.
Марина ЛУСЕВИЧ.
Фото автора.