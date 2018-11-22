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Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони

23.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален с 19 ноября 2018 г.

Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони
Агент по закупкам - ИП Ахрамович М. В., тел. 8-033-345-64-39.

Аккомпаниатор - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.

Аппаратчик термической обработки мясопродуктов - УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.

Аппаратчик упаривания, сгущения продуктов - «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», тел. 3-78-08.

Балетмейстер - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.

Бармен - ЧП «АРТПЛЮС», тел.: 8-029-145-75-04, 5-48-81.

Боец скота - Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3-85-34.

Бухгалтер (0,5 ставки) - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.

Бухгалтер:

  • УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56; 
  • ЧП «МаркетингИнвест – ФУТБОЛ ХОККЕЙ», тел.: 4-38-38, 8-029-782-38-59; 
  • ЧУП по оказанию услуг «Амирхан», тел.: 8-033-636-50-32, 3-70-98; 
  • войсковая часть 2044, тел. 3-67-54.
Вальщик леса - Сморгонский филиал ЗАО «Пинскдрев», тел. 4-66-94.

Ветеринарный врач:

  • ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 3-20-22; 
  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • ПУП «Крево», тел. 9-34-18.

Ветеринарный фельдшер:

  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76-1-74; 
  • ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 3-20-22; 
  • ГП «Совбел 2016», тел.: 9-02-72; 
  • ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90.

Водитель автомобиля:

  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04; 
  • Сморгонский филиал ЗАО «Пинскдрев», тел. 4-66-94; 
  • Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-19, 4-68-21; 
  • УП «Сеан-Транс», тел.: 9-06-00, 8-029-623-64-54; 
  • УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36; 
  • участок механизации специальных работ ОАО «СМТ №41», тел. 6-33-07; 
  • ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; 
  • ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30; 
  • филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс»», тел. 3-16-12; 
  • КСУП «Синьки», тел. 7-26-80; 
  • Сморгонское РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07; 
  • ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40; 
  • филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 6-29-88; 
  • филиал «Жодишки УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74; 
  • Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3-05-57.

Водитель погрузчика - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Воспитатель дошкольного образования - Сморгонский ДЦРР, тел. 3-96-81.

Врач-специалист:

  • УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36; 
  • ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 3-20-22; 
  • Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; 
  • КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 9-09-34.

Гардеробщик - ГУО «Средняя школа №6 г. Сморгони», тел. 4-16-65.

Главный ветеринарный врач - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Главный зоотехник - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Главный инженер:

  • УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56; 
  • ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.

Главный инженер-энергетик:

  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74; 
  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Главный энергетик (заместитель) - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Грузчик (с удостоверением стропальщика) - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Грузчик - ООО «Санта Ритейл» магазин «Санта-88», тел.: 8-033-316-80-50, 8-044-544-35-81, 80162-29-01-51.

Дворник - ГУО «Осиновщизненский ясли-сад - начальная школа», тел. 7-64-34.

Директор (заместитель) - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.

Дозировщик - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.

Животновод

  • ПУП «Крево», тел. 9-34-18;
  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74; 
  • ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90.

Заведующий аптечными организациями (аптека, аптечный склад, база):

  • Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26, 3-24-08; 
  • УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Заведующий ателье - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-6-43.

Заведующий отделом - филиал ЗАО «Доброном», тел. 8-044-779-95-87.

Заведующий производством (шеф-повар) - ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.

Заведующий складом - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Заведующий ФАПом - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Заведующий хозяйством - Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3-05-57.

Закройщик (закройщик-модельер) - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.

Заливщик металла - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Зоотехник-селекционер:

  • ПУП «Крево», тел. 9-34-18; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Инженер-конструктор - ОАО «СЗОС», тел. 8-029-707-00-14.

Инженер-механик:

  • филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс»», тел. 3-16-12; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Инженер-механик по ремонту оборудования - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-65.

Инженер по вентиляции - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Инженер по материально-техническому снабжению - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Инженер по нормированию труда - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Инженер по охране труда:

  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73; 
  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47.

Инженер-программист:

  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04; 
  • Сморгонский хлебозавод РУПП «Гроднохлебпром», тел. 4-19-94.
Инженер службы средств диспетчерского и технологического управления предприятия сети - Сморгонский участок филиала Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго», тел. 2-17-18.

Инженер-технолог - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Инженер-электроник:

  • ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40; 
  • ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.

Инженер-энергетик:

  • КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Инспектор по кадрам - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.

Каменщик:

  • СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28; 
  • ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-40.

Кассир - филиал ЗАО «Доброном», тел. 8-044-779-95-87.

Кладовщик - войсковая часть 2044, тел. 3-67-54.

Кладовщик (буфетчик) - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.

Комплектовщик мебели - ООО «Кодэст бай», тел. 3-69-69, 8-029-126-36-24.

Кондитер - УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.

Контролер-кассир (контролер) - филиал ЗАО «Доброном», тел. 8-044-779-95-87.

Контролер на контрольно-пропускном пункте - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.

Концертмейстер - ГУО «Средняя школа № 7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.

Кочегар производственных печей - «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 4-19-94.

Кухонный рабочий - Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.

Лаборант производства строительных материалов и изделий - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Мастер - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Мастер по ремонту автомобилей - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Мастер участка - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Мастер-электрик - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Машинист бульдозера:

  • УМСР ОАО «СМТ №41», тел. 6-33-07; 
  • ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3-13-09.

Машинист (кочегар) котельной - РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07.

Машинист крана автомобильного:

  • ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3-13-09; 
  • УМСР ОАО «СМТ №41», тел. 6-33-07; 
  • ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-40.

Машинист оборудования конвейерных и поточных линий - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Машинист тепловоза - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Машинист экскаватора:

  • РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07; 
  • УМСР «СМТ №41», тел. 6-33-07.

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра):

  • УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36; 
  • Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.

Менеджер по информационным технологиям - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.

Методист ведущий - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования - СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4-24-77.

Монтажник строительных конструкций - ООО «Кодэст бай», тел.: 3-69-69, +375-29-126-36-24.

Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт - войсковая часть 2044, тел. 3-67-54.

Музыкальный руководитель:

  • Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; 
  • ГУО «Ясли-сад №8 г. Сморгони», тел. 2-16-78.

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Наладчик технологического оборудования - ОАО СЗОС», тел. 2-26-07.

Настильщик - ООО «Кружева», тел. 4-69-33.

Начальник бюро - ОАО «СЗОС», тел. 8-029-707-00-14.

Начальник комплекса - ГП «Совбел 2016», 9-02-73.

Начальник МТК - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Начальник механизированного отряда - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Начальник ремонтной мастерской - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Начальник центра - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Начальник цеха - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.

Облицовщик деталей мебели - ООО «Тиолли», тел.: 4-30-00, 8-029-690-73-23.

Облицовщик-плиточник - филиал «Управление строительством Белорусской АЭС», тел.: 8-01591-7-21-01, 8-033-384-89-32.

Обрубщик - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Оператор заправочных станций - РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», тел. 4-58-00.

Оператор машинного доения:

  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73; 
  • ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90.

Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке:

  • ООО «Кронаспан НТ», тел. 2-43-65; 
  • ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.

Оператор по искусственному осеменению животных и птиц:

  • филиал «Жодишки» ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Оператор процесса переработки зерна - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Оператор станков с программным управлением - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Оператор ПЭВМ - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.

Официант:

  • ЧП «АРТПЛЮС», тел. 8-029-145-75-04, 5-48-81; 
  • ООО «БелЛеонТорг», тел. 3-07-75; 
  • УЧП «ФХ «Спадар», тел.: 8-044-540-65-55, 3-15-14; 
  • ЧП «Окмалави», тел.: 3-06-85, 8-029-343-55-18.

Педагог-организатор - ГУО «Средняя школа №5 г. Сморгони», тел. 2-87-65.

Педагог-психолог:

  • ГУО «Средняя школа №1 г. Сморгони», тел. 4-68-08; 
  • ГУО «Средняя школа №3 г. Сморгони», тел. 2-87-92; 
  • Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; 
  • ГУО «Санаторный ясли-сад №9 г. Сморгони», тел. 3-44-17.

Педагог социальный - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.

Переводчик синхронный - ИООО «Белесентр», тел. 8-044-508-00-23.

Плотник:

  • СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28; 
  • ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90.

Плотник-бетонщик - СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28.

Повар:

  • ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10; 
  • Сморгонский филиал ООО «Евроторг», тел. 8-044-744-48-58; 
  • Сморгонский СПЦ, тел. 2-18-03; 
  • ГУО «Ясли-сад №8 г. Сморгони», тел. 2-16-78; 
  • ЧП «Ава-Клайн», тел.: 4-50-39, 8-044-545-73-89; 
  • ЧП «Окмалави», тел.: 3-06-85, 8-029-343-55-18; 
  • Сморгонский ДЦРР, тел. 5-38-66; 
  • ЧУП «Шах», тел. 8-029-352-93-86.

Подсобный рабочий - ООО «Мастер Такт», тел. 3-23-26.

Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Портной - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.

Почтальон - Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3-90-24.

Провизор - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26.

Провизор-аналитик - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26.

Провизор-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26, 3-24-08.

Продавец:

  • УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56; 
  • Сморгонское отделение ТРУП «Гроднооблсоюзпечать», тел. 4-67-80; 
  • Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3-85-34; 
  • ООО «Санта Ритейл» магазин «Санта-88», тел.: 8-033-316-80-50, 8-044-544-35-81, 80162-29-01-51; 
  • ТП ЧУП «Танак», тел. 3-97-50.

Производитель работ (прораб) - ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30.

Психолог - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений - ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3-84-69.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений:

  • Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3-85-34; 
  • ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3-84-69.

Рамщик - ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30.

Раскройщик материалов - ООО «Кружева», тел. 4-69-33.

Руководитель группы - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.

Санитарка - Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.

Сборщик мебели - ООО «Кодэст бай», тел. 3-69-69, +375 29-126-36-24.

Сверловщик - ОАО «СЗОС», тел. 8-029-707-00-14.

Слесарь механосборочных работ - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике:

  • КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28; 
  • филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 6-29-88.

Слесарь по ремонту автомобилей:

  • филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс», тел. 3-16-12; 
  • Сморгонский отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-19, 4-68-21; 
  • «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», тел. 3-78-08.

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-65.

Слесарь по сборке металлоконструкций - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.

Слесарь по топливной аппаратуре - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Слесарь-ремонтник:

  • «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», тел. 3-78-08; 
  • ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60; 
  • ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40; 
  • «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 4-19-94; 
  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Слесарь-сантехник:

  • филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс», тел. 3-16-12; 
  • КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60; 
  • КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 9-09-34.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Слесарь-электромонтажник – ООО «Завод трансформаторных подстанций», тел. 8-044-702-50-58.

Составитель поездов - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Спасатель-пожарный - Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-19, 4-68-21.

Специалист - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.

Специалист (главный) - ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90.

Специалист по кадрам - филиал «Жодишки» ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47.

Специалист по организации закупок - Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.

Станочник деревообрабатывающих станков:

  • ООО «Мастер Такт», тел. 3-23-26; 
  • ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел. 3-71-23; 
  • ЧП «БелБрусПоставка», тел. 3-93-29.

Столяр:

  • УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56; 
  • Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37.

Сторож - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Стропальщик - филиал «Управление строительством Белорусской АЭС» РУП «Белэнергострой», тел.: 8-01591-7-21-01, 8-033-348-89-32.

Техник - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.

Техник-технолог:

  • ТП ЧУП «Танак», тел. 3-97-50; 
  • УО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей», тел. 2-13-09.

Техник-энергетик - ГИКУ «Музей-усадьба М. К. Огинского», тел.: 4-57-84, 4-54-84.

Токарь:

  • ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3-13-09; 
  • филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс», тел. 3-16-12;
  • КСУП «АгроСолы», тел.: 9-11-80, 9-85-46; 
  • ОАО «СЗОС», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Тракторист:

  • войсковая часть 2044, тел. 3-67-54;
  • ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства:

  • КСУП «Синьки», тел. 7-26-80; 
  • ПУП «Крево», тел. 9-34-18; 
  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73; 
  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса – ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел. 3-71-23.

Уборщик помещений - Сморгонский филиал ООО «Евроторг», тел. 8-044-744-48-58.

Фармацевт - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Фармацевт-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 3-24-05, 3-15-26, 3-24-08.

Фельдшер-лаборант:

  • Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63; 
  • УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36; 
  • Сморгонский зональный ЦГЭ, тел. 5-48-70.

Фрезеровщик - ООО «Мастер Такт», тел. 3-23-26.

Хормейстер - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.

Художественный руководитель - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.

Швея:

  • ООО «Кружева», тел.: 4-69-32; 
  • участок ООО «Люцилия», тел.: 8-017-223-14-48, 8-029-622-75-18.

Шеф-повар - ЧП «Окмалави», тел. 3-06-85, 8-029-343-55-18.

Шлифовщик - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Экономист - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Экономист (ведущий) - филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 6-29-88.

Экономист по труду - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Экономист по финансовой работе - Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.

Электрогазосварщик:

  • СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4-24-77; 
  • Сморгонский участок филиала Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго», тел. 2-17-18; 
  • войсковая часть 2044, тел. 3-67-54.

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Электромонтажник-схемщик - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования:

  • ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43; 
  • РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», тел. 4-58-00; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60; 
  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73; 
  • филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 6-29-88; 
  • ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков - Сморгонский участок филиала Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго», тел. 2-17-18.

Электрослесарь строительный - СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28.

Юрист - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

 
 
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Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален с 19 ноября 2018 г.
 
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