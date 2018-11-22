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Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони
23.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален с 19 ноября 2018 г.
Аккомпаниатор - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.
Аппаратчик термической обработки мясопродуктов - УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.
Аппаратчик упаривания, сгущения продуктов - «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», тел. 3-78-08.
Балетмейстер - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.
Бармен - ЧП «АРТПЛЮС», тел.: 8-029-145-75-04, 5-48-81.
Боец скота - Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3-85-34.
Бухгалтер (0,5 ставки) - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.
Бухгалтер:
Ветеринарный врач:
Ветеринарный фельдшер:
Водитель автомобиля:
Водитель погрузчика - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.
Воспитатель дошкольного образования - Сморгонский ДЦРР, тел. 3-96-81.
Врач-специалист:
Гардеробщик - ГУО «Средняя школа №6 г. Сморгони», тел. 4-16-65.
Главный ветеринарный врач - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Главный зоотехник - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Главный инженер:
Главный инженер-энергетик:
Главный энергетик (заместитель) - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Грузчик (с удостоверением стропальщика) - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Грузчик - ООО «Санта Ритейл» магазин «Санта-88», тел.: 8-033-316-80-50, 8-044-544-35-81, 80162-29-01-51.
Дворник - ГУО «Осиновщизненский ясли-сад - начальная школа», тел. 7-64-34.
Директор (заместитель) - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.
Дозировщик - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.
Животновод:
Заведующий аптечными организациями (аптека, аптечный склад, база):
Заведующий ателье - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-6-43.
Заведующий отделом - филиал ЗАО «Доброном», тел. 8-044-779-95-87.
Заведующий производством (шеф-повар) - ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.
Заведующий складом - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Заведующий ФАПом - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Заведующий хозяйством - Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3-05-57.
Закройщик (закройщик-модельер) - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.
Заливщик металла - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.
Зоотехник-селекционер:
Инженер-конструктор - ОАО «СЗОС», тел. 8-029-707-00-14.
Инженер-механик:
Инженер-механик по ремонту оборудования - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-65.
Инженер по вентиляции - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Инженер по материально-техническому снабжению - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.
Инженер по нормированию труда - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Инженер по охране труда:
Инженер-программист:
Инженер-технолог - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Инженер-электроник:
Инженер-энергетик:
Инспектор по кадрам - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.
Каменщик:
Кассир - филиал ЗАО «Доброном», тел. 8-044-779-95-87.
Кладовщик - войсковая часть 2044, тел. 3-67-54.
Кладовщик (буфетчик) - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.
Комплектовщик мебели - ООО «Кодэст бай», тел. 3-69-69, 8-029-126-36-24.
Кондитер - УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.
Контролер-кассир (контролер) - филиал ЗАО «Доброном», тел. 8-044-779-95-87.
Контролер на контрольно-пропускном пункте - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.
Концертмейстер - ГУО «Средняя школа № 7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.
Кочегар производственных печей - «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 4-19-94.
Кухонный рабочий - Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.
Лаборант производства строительных материалов и изделий - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Мастер - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Мастер по ремонту автомобилей - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Мастер участка - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.
Мастер-электрик - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Машинист бульдозера:
Машинист (кочегар) котельной - РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07.
Машинист крана автомобильного:
Машинист оборудования конвейерных и поточных линий - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Машинист тепловоза - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Машинист экскаватора:
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра):
Менеджер по информационным технологиям - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.
Методист ведущий - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования - СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4-24-77.
Монтажник строительных конструкций - ООО «Кодэст бай», тел.: 3-69-69, +375-29-126-36-24.
Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт - войсковая часть 2044, тел. 3-67-54.
Музыкальный руководитель:
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Наладчик технологического оборудования - ОАО СЗОС», тел. 2-26-07.
Настильщик - ООО «Кружева», тел. 4-69-33.
Начальник бюро - ОАО «СЗОС», тел. 8-029-707-00-14.
Начальник комплекса - ГП «Совбел 2016», 9-02-73.
Начальник МТК - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.
Начальник механизированного отряда - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.
Начальник ремонтной мастерской - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.
Начальник центра - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Начальник цеха - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.
Облицовщик деталей мебели - ООО «Тиолли», тел.: 4-30-00, 8-029-690-73-23.
Облицовщик-плиточник - филиал «Управление строительством Белорусской АЭС», тел.: 8-01591-7-21-01, 8-033-384-89-32.
Обрубщик - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.
Оператор заправочных станций - РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», тел. 4-58-00.
Оператор машинного доения:
Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке:
Оператор по искусственному осеменению животных и птиц:
Оператор процесса переработки зерна - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Оператор станков с программным управлением - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Оператор ПЭВМ - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.
Официант:
Педагог-организатор - ГУО «Средняя школа №5 г. Сморгони», тел. 2-87-65.
Педагог-психолог:
Педагог социальный - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.
Переводчик синхронный - ИООО «Белесентр», тел. 8-044-508-00-23.
Плотник:
Плотник-бетонщик - СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28.
Повар:
Подсобный рабочий - ООО «Мастер Такт», тел. 3-23-26.
Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Портной - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.
Почтальон - Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3-90-24.
Провизор - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26.
Провизор-аналитик - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26.
Провизор-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26, 3-24-08.
Продавец:
Производитель работ (прораб) - ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30.
Психолог - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений - ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3-84-69.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений:
Рамщик - ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30.
Раскройщик материалов - ООО «Кружева», тел. 4-69-33.
Руководитель группы - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.
Санитарка - Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.
Сборщик мебели - ООО «Кодэст бай», тел. 3-69-69, +375 29-126-36-24.
Сверловщик - ОАО «СЗОС», тел. 8-029-707-00-14.
Слесарь механосборочных работ - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике:
Слесарь по ремонту автомобилей:
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-65.
Слесарь по сборке металлоконструкций - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.
Слесарь по топливной аппаратуре - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.
Слесарь-ремонтник:
Слесарь-сантехник:
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.
Слесарь-электромонтажник – ООО «Завод трансформаторных подстанций», тел. 8-044-702-50-58.
Составитель поездов - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Спасатель-пожарный - Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-19, 4-68-21.
Специалист - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.
Специалист (главный) - ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90.
Специалист по кадрам - филиал «Жодишки» ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47.
Специалист по организации закупок - Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.
Станочник деревообрабатывающих станков:
Столяр:
Сторож - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Стропальщик - филиал «Управление строительством Белорусской АЭС» РУП «Белэнергострой», тел.: 8-01591-7-21-01, 8-033-348-89-32.
Техник - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.
Техник-технолог:
Техник-энергетик - ГИКУ «Музей-усадьба М. К. Огинского», тел.: 4-57-84, 4-54-84.
Токарь:
Тракторист:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства:
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса – ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел. 3-71-23.
Уборщик помещений - Сморгонский филиал ООО «Евроторг», тел. 8-044-744-48-58.
Фармацевт - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Фармацевт-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 3-24-05, 3-15-26, 3-24-08.
Фельдшер-лаборант:
Фрезеровщик - ООО «Мастер Такт», тел. 3-23-26.
Хормейстер - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.
Художественный руководитель - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.
Швея:
Шеф-повар - ЧП «Окмалави», тел. 3-06-85, 8-029-343-55-18.
Шлифовщик - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Экономист - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.
Экономист (ведущий) - филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 6-29-88.
Экономист по труду - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Экономист по финансовой работе - Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.
Электрогазосварщик:
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Электромонтажник-схемщик - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков - Сморгонский участок филиала Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго», тел. 2-17-18.
Электрослесарь строительный - СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28.
Юрист - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
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Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален с 19 ноября 2018 г.
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