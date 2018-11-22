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В выходные в Бресте обещают потепление
23.11.2018 10:01 — Новости Общества | Tut.by
В выходные в Бресте установится плюсовая температура,
В субботу будет облачно, но без осадков. Утром и днем город окутает туман. Во второй половине дня видимость составит 200−300 метров. Температура воздуха днем составит +1°..+3°С.
В воскресенье утром и днем возможен дождь. Вечером будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня воздух прогреется до +3°..+5°С.
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А также дожди и туманы.
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