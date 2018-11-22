В выходные в Бресте обещают потепление

В выходные в Бресте установится плюсовая температура, сообщает сайт pogoda.by.





В субботу будет облачно, но без осадков. Утром и днем город окутает туман. Во второй половине дня видимость составит 200−300 метров. Температура воздуха днем составит +1°..+3°С.

В воскресенье утром и днем возможен дождь. Вечером будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня воздух прогреется до +3°..+5°С.