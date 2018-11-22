ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парень из Борисова месяц похищал телефоны из столичного магазина

23.11.2018 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

23-летний житель Борисова украл ключи от шкафчиков с продукцией в одном из магазинов Минска и в течение месяца похищал продукцию, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, неизвестный на протяжении октября 2018 года похищал мобильные телефоны из столичного магазина на улице Мстиславца. Следствие изучило записи с камер видеонаблюдения, где были зафиксированы факты совершения преступлений. Злоумышленника нашли, им оказался 23-летний житель Борисова.

«Молодой человек при посещении магазина заметил, что сотрудники оставляют ключи от шкафчиков, где хранится продукция, без присмотра. Воспользовавшись невнимательностью работников, подозреваемый похитил эти ключи. Так, в течение месяца было похищено шесть мобильных телефонов, жесткий диск и смарт-часы на общую сумму более 13 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Действия молодого человека квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. К подозреваемому применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летний житель Борисова украл ключи от шкафчиков с продукцией в одном из магазинов Минска и в течение месяца похищал продукцию.
 
Новости дня
Новости общества
 
Внимание — борьбе с коррупцией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика