Парень из Борисова месяц похищал телефоны из столичного магазина

23-летний житель Борисова украл ключи от шкафчиков с продукцией в одном из магазинов Минска и в течение месяца похищал продукцию, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, неизвестный на протяжении октября 2018 года похищал мобильные телефоны из столичного магазина на улице Мстиславца. Следствие изучило записи с камер видеонаблюдения, где были зафиксированы факты совершения преступлений. Злоумышленника нашли, им оказался 23-летний житель Борисова.

«Молодой человек при посещении магазина заметил, что сотрудники оставляют ключи от шкафчиков, где хранится продукция, без присмотра. Воспользовавшись невнимательностью работников, подозреваемый похитил эти ключи. Так, в течение месяца было похищено шесть мобильных телефонов, жесткий диск и смарт-часы на общую сумму более 13 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Действия молодого человека квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. К подозреваемому применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.