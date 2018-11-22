|
Почти без осадков, ветер слабый. Погода в Витебске в выходные
23.11.2018 10:07 — Новости Общества | Tut.by
В выходные ожидается спокойный предзимний характер погоды — немного подморозит, ветер слабый,
В субботу, 24 ноября, — с утра возможен дождь, гололед. Температура воздуха ночью −1…3 °С, днем −2…4 °С. Сплошная облачность.
25 ноября, в воскресенье, ожидается небольшой снег. Ночью −1…3 °С, днем до −2 °С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные ожидается спокойный предзимний характер погоды - немного подморозит, ветер слабый.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)