Службе участковых — 95 лет



Недавно, 17 ноября, участковые инспектора милиции отметили 95-ю годовщину образования своей службы.

Для сотрудников Глусского РОВД эта дата особенная: уже год, как участковые инспектора милиции, инспектора ИДН и оперуполномоченные отделения уголовного розыска несут свою службу в условиях эксперимента. Его суть в том, что функции участковых инспекторов милиции, инспекции по делам несовершеннолетних и оперуполномоченных уголовного розыска выполняются одним сотрудником — участковым уполномоченным. А цель эксперимента можно сформулировать так: дойти до каждого жителя города и района. Чтобы этого достичь, сотрудникам пришлось осваивать смежные направления служебной деятельности, рассказывает заместитель начальника отдела внутренних дел Борис Наливайко, участковые изучали работу по линии уголовного розыска и инспекции по делам несовершеннолетних, а оперуполномоченным пришлось изучить вопросы профилактики и обеспечения общественной безопасности. Большой вклад в становление и обучение участковых уполномоченных внес майор милиции Геннадий Буклей, а возглавляет эту службу майор милиции Валерий Хотянович. Ее сотрудники и сегодня продолжают совершенствовать приобретенные навыки, подчеркивает Борис Наливайко, и при этом четко и в полной мере выполняют поставленные задачи, обучают молодых сотрудников, делятся наработанным опытом с коллегами из других отделов.