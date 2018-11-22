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Службе участковых — 95 лет

23.11.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Службе участковых — 95 лет
Недавно, 17 ноября, участковые инспектора милиции отметили 95-ю годовщину образования своей службы.

Для сотрудников Глусского РОВД эта дата особенная: уже год, как участковые инспектора милиции, инспектора ИДН и оперуполномоченные отделения уголовного розыска несут свою службу в условиях эксперимента. Его суть в том, что функции участковых инспекторов милиции, инспекции по делам несовершеннолетних и оперуполномоченных уголовного розыска выполняются одним сотрудником — участковым уполномоченным. А цель эксперимента можно сформулировать так: дойти до каждого жителя города и района. Чтобы этого достичь, сотрудникам пришлось осваивать смежные направления служебной деятельности, рассказывает заместитель начальника отдела внутренних дел Борис Наливайко, участковые изучали работу по линии уголовного розыска и инспекции по делам несовершеннолетних, а оперуполномоченным пришлось изучить вопросы профилактики и обеспечения общественной безопасности. Большой вклад в становление и обучение участковых уполномоченных внес майор милиции Геннадий Буклей, а возглавляет эту службу майор милиции Валерий Хотянович. Ее сотрудники и сегодня продолжают совершенствовать приобретенные навыки, подчеркивает Борис Наливайко, и при этом четко и в полной мере выполняют поставленные задачи, обучают молодых сотрудников, делятся наработанным опытом с коллегами из других отделов.

 
 
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Недавно, 17 ноября, участковые инспектора милиции отметили 95-ю годовщину образования своей службы. Для сотрудников Глусского РОВД эта дата особенная: уже год, как...
 
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