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Внимание — борьбе с коррупцией

23.11.2018 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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В Несвижском районе прошло

координационное совещание по борьбе

с преступностью и коррупцией.

Обсудив информацию первого заместителя начальника Несвижского РОВД Дмитрия Павлютя о мерах по противодействию коррупции и экономическим преступлениям в Несвижском районе, участники совещания отметили, что коррупционные и экономические преступления причиняют существенный материальный ущерб национальной экономике, влекут незаконное обогащение отдельных лиц и порождают недоверие граждан к государственной власти и ее институтам.

Как рассказал председатель координационного совещания прокурор Несвижского района Александр Алисевич, правоохранительными органами Несвижского района в истекшем периоде 2018 года проделана определенная работа по выявлению и пресечению коррупционных и экономических преступлений.

За 9 месяцев 2018 года по линии борьбы с коррупцией и экономической преступностью Несвижским РОВД выявлено 21 преступление, из которых 4 относится к категории тяжких преступлений, 3 — коррупционной направленности.

В ходе прокурорских проверок выявлены неединичные факты совершения должностными лицами не влекущих уголовной ответственности коррупционных либо создающих условия для коррупции правонарушений. По-прежнему довольно распространены нарушения антикоррупционного законодательства в части декларирования государственными должностными лицами и членами их семей доходов и имущества, порядка оформления обязательств и соблюдения установленных для них ограничений.

Несмотря на уделяемое внимание контролирующих и правоохранительных органов расходованию бюджетных средств, при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), не исключены из практики нарушения порядка их проведения.

Необходимо активизировать работу по контролю за сохранностью и целевым использованием государственного имущества и выделяемых из бюджетов денежных средств на модернизацию предприятий агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, перерабатывающей промышленности.

В целях предупреждения коррупции необходимо надлежащим образом организовать работу контрольно-ревизионных служб предприятий и организаций района, установить действенный контроль за соблюдением законодательства о сохранности собственности, порядка заключения хозяйственных договоров, проведения конкурсов, аукционов, тендеров, в том числе и на выполнение строительных работ.

Выявлены факты нарушения органами уголовного преследования требований Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» в части информирования контролирующего (надзорного) органа, передавшего материалы проверки, о принятом решении в 10-дневный срок со дня его вынесения.

В целях повышения уровня противодействия коррупционным проявлениям и экономическим преступлениям, эффективности деятельности правоохранительных и иных государственных органов в этом направлении, был принят ряд соответствующих решений.

«НН».


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В Несвижском районе прошло координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Обсудив информацию первого заместителя начальника Несвижского РОВД...
 
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