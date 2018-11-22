Данное решение не относится к поставкам молока и молочки в таре объемом более 2,5 литра. С поставки данной продукции ограничения не снимаются.



Напомним, запрет на поставки был введен с 6 июня 2018 года. Это произошло по причине якобы нарушений российских требований Федеральной службы по ветеринарному и фитoсанитарному надзору. При этом в Россельхознадзоре не исключают, что под видом белорусской продукции, в частности, сухoго мoлока, могли ввозить продукцию из стран, находящихся под санкциями.



Между Россией и Беларусью действует "дорожная карта", по которой предусмотрена отмена запрета при условии устранения найденных нарушений.

https://www.sb.by/articles/rosselkhoznadzor-snimaet-zapret-na-postavki-produktsii-zdravushka-milk.html