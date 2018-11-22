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Признан виновным в завладении имуществом путем обмана

23.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Г., 1991 года рождения, в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Г. обвинялся в том, что в период времени с 15 часов до 21 часа 23 ноября 2017 года, находясь в г.Борисов, путем обмана Д., под предлогом покупки комплекта сцепления в сборе к автомобилю «СААБ», достигнув устной договоренности с Д. о передаче указанного комплекта сцепления из г.Минска в г.Борисов черед водителя маршрутного такси, оплаты комплекта при фактическом его получении и проверке комплектности товара в г.Борисове, заранее не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по оплате денежных средств за указанный комплект, в продолжение своего преступного умысла, находясь возле здания автовокзала АП №3 ОАО «Миноблавтотранс», посредством водителя маршрутного такси, не осведомленного о преступном характере действий Г., передал для Д. в качестве оплаты указанного комплекта сцепления конверт с листками бумаги, не имеющие стоимости, завладев принадлежащим Д. комплектом сцепления в сборе к автомобилю «СААБ», общей стоимость 170 рублей.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Г. признал себя виновным полностью. Наряду с признанием обвиняемым своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами.

  Следует отметить, что санкция ч.1 ст.209 УК Республики Беларусь предусматривает наказания в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Приговором суда Борисовского района от 28.06.2018 Г. признан виновным в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), и на основании ч.1 ст.209 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере девяносто базовых величин в сумме две тысячи двести пять рублей.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

М.К.Мирзоян, помощник прокурора Борисовского района, юрист 3 класса

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Г., 1991 года рождения, в совершении преступления...
 
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