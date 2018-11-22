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Каникулы прошли насыщенно и с пользой для здоровья

23.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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За время каникул учащиеся Борисовщины отдохнули, зарядились энергией и с новыми силами продолжили учебу. Для организации их досуга и оздоровления было сделано немало. Юные борисовчане участвовали в спортивных и творческих состязаниях, посещали культурные мероприятия и ездили на экскурсии. Пристальное внимание уделялось соблюдению ПДД и пожарной безопасности. Об этом рассказала ведущий специалист представительства Минского областного управления по оздоровлению и санаторно- курортному лечению по Борисовскому району Т.В. Яхновецкая.
– На базе школ, гимназий и учреждений дополнительного образования в 42 лагерях с дневным пребыванием в период осенних каникул в Борисовском районе оздоровлено 1325 учащихся. Традиционно дети из многодетных, малообеспеченных, неполных и находящихся в социально опасном положении семей, а также ребята, состоящие на различных видах учета, были в числе первых, кто получил возможность оздоровиться, – отметила Татьяна Владимировна. – Оздоровлено 116 ребят из малообеспеченных и 227 из многодетных семей, 92 ребенка из семей, находящихся в СОП, 31 из числа детей-сирот, 15 детей-инвалидов, а также четверо – состоящих на учете в ИДН.
Эффективному досугу способствовала проделанная специалистами работа. Они изучали пожелания учащихся и их законных представителей, на сайтах учреждений образования размещали информацию о порядке зачисления детей в лагеря. Ответственность за создание безопасных условий пребывания школьников и работников в оздоровительных лагерях, за достоверность отражаемых в табелях сведений была возложена на начальников оздоровительных лагерей. Кроме того, работали комиссии, осуществлявшие ежедневный контроль за соблюдением водно-питьевого
режима и организацией питания ребят.
– Чтобы дети проводили время с пользой, для них была организована работа спортивных залов и объединений по интересам в школах и учреждениях дополнительного образования Борисовского района, – продолжила Татьяна Владимировна. – Подрастающее поколение демонстрировало свои знания в области краеведения и права, дети активно участвовали в творческих конкурсах, спортивных играх и эстафетах «Веселые старты», программе «Здоровье – наивысшая ценность», спортивно-развлекательном мероприятии «Спортивные герои», спортландии «В здоровом теле – здоровый дух» и других. Ежедневно проводились «Минутки здоровья» и «Минутки безопасности».

Маргарита КОРОЛЬ

 
 
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За время каникул учащиеся Борисовщины отдохнули, зарядились энергией и с новыми силами продолжили учебу. Для организации их досуга и оздоровления было сделано...
 
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