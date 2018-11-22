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Облачно и до +3°С будет в Беларуси 24 ноября
23.11.2018 11:28 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями будет в Беларуси в предстоящие сутки, синоптики предупреждают о гололедице, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью будет без существенных осадков, днем местами, преимущественно по северу страны, прогнозируются небольшие осадки (в основном в виде мокрого снега). В отдельных районах слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью - 2-8 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 3.-0-
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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями будет в Беларуси в предстоящие сутки, синоптики предупреждают о гололедице, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
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