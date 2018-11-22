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Как мерить и когда сбивать? Памятка от врача о высокой температуре у детей

23.11.2018 11:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Детский врач и кандидат медицинских наук Андрей Витушко сделал полезную памятку для родителей на случай высокой температуры у детей. Ее он опубликовал на своей странице в Facebook. TUT.BY делится памяткой с разрешения врача.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
  • Высокая температура — не болезнь, а физиологическая реакция организма.
  • Высокая температура — это от 38 °C независимо от места измерения.
  • Где лучше мерить температуру детям? Наиболее надежным способом измерения температуры у детей считается ректальный, то есть в прямой кишке. Также температуру можно мерить на коже под мышкой, на коже на лбу, во рту, в наружном ушном проходе бесконтактным способом.
  • Рекомендации по тому, где мерить температуру, в разных странах разные. Например, американская Академия педиатрии у детей до трех месяцев жизни рекомендует исключительно ректальное измерение температуры. В то же время британские врачи не рекомендуют оральный и ректальный способы измерения температуры. Но все солидарны в том, что ртутные термометры не должны больше применяться из-за потенциальной опасности отравления при их повреждении.
  • Температура тела у детей — динамический показатель. Она меняется в зависимости от места, способа измерения, возраста пациента и времени суток. Таким образом, нормальная температура — это не отдельная цифра, а диапазон. Нормальной ректальной температурой считается 36,6−38,0 °С, аксиллярной (подмышкой) — 36,5−37,5 °С, а в ушном проходе — 35,8−38,0 °С. Читайте также, что написано в инструкции для термометра о цифрах нормальной температуры.
  • Высота подъема температуры не всегда свидетельствует о тяжести заболевания.
  • Высокая температура даже в течение нескольких часов не наносит ущерба фоново здоровым детям.
  • При высокой температуре важно хорошо поить пациента. В обезвоженном организме температура поднимается выше, держится дольше и лечится хуже.
  • Также важно адекватно детей одевать. Два слоя одежды часто мешают должной отдачи тепла.
  • Если вы решили чем-нибудь обтереть ребенка для снижения температуры, то делайте это водой комнатной температуры, а не спиртом, так как он всасывается через кожу.
  • Применение жаропонижающих препаратов у фоново здоровых детей оправдано при температуре выше 39 °C. Во всяком случае, раньше 38,5 °С медикаменты, как правило, нецелесообразны.
  • Есть только два препарата для снижения температуры у детей — парацетамол и ибупрофен. Другие применяются только медработниками по специальным показаниям, тщательно взвесив все "за" и "против", поскольку имеют намного более серьезные побочные эффекты.
  • Эффект от применения жаропонижающих препаратов оценивается не ранее, чем через 40 минут после применения.
  • Комбинированные препараты парацетамола с ибупрофеном не рекомендованы для детей. В таких препаратах недостаточная доза и одного, и второго компонентов, а также нет убедительных данных о том, что их применение имеет дополнительные преимущества перед употреблением парацетамола или ибупрофена отдельно.
  • Доза жаропонижающих препаратов исчисляется исходя из массы тела пациента, а не его возраста. Рекомендации по дозе препарата в миллилитрах для детей разного возраста, которые приводят инструкции, часто применимы только для среднестатистических детей с среднестатистическим в представлении производителей медикаментов весом.
  • Жаропонижающие препараты не применяются профилактически. Их употребляют только по факту повышения температуры и необходимости.
  • Не рекомендуется будить ребенка, чтобы дать ему жаропонижающий препарат. Так как высокая температура даже в течение нескольких часов не наносит ущерба фоново здоровым детям.
  • Для измерения дозы медикаментов рекомендуется пользоваться специальными мерками, которые к ним прилагаются, а не считать, что столовая ложка — это 15 миллилитров любого вещества.
 
 
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Детский врач и кандидат медицинских наук Андрей Витушко сделал памятку для родителей на тему высокой температуры у детей. Ее он опубликовла на своей странице в...
 
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