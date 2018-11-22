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В Верхнедвинске проходит акция «Чудеса на Рождество»

23.11.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В Верхнедвинске проходит акция «Чудеса на Рождество»

С каждым днём все ближе волшебное время – зима. Вместе с ней в каждый дом придут праздники, ёлка и подарки. Это время, когда случаются чудеса. И в силах каждого из нас стать волшебником, подарив чудо детям.
С 19 ноября РК БРСМ объявил о старте благотворительной акции «Чудеса на Рождество».
Каждый желающий может приобрести канцтовары, игрушки, сувениры, которые будут переданы детям из многодетных и малообеспеченных семей.
Детство каждого ребенка должно быть счастливым и в нём обязательно должны случаться чудеса. Подарить им радость – так просто! Принять участие в акции можно и лично, и коллективом. Сбор подарков — в РК БРСМ, а взамен участники получат эксклюзивные сувениры. Пусть Рождество будет чудесным для всех!

 
 
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> С каждым днём все ближе волшебное время – зима. Вместе с ней в каждый дом придут праздники, ёлка и подарки. Это время, когда случаются чудеса. И в силах каждого из...
 
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