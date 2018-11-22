С каждым днём все ближе волшебное время – зима. Вместе с ней в каждый дом придут праздники, ёлка и подарки. Это время, когда случаются чудеса. И в силах каждого из нас стать волшебником, подарив чудо детям.

С 19 ноября РК БРСМ объявил о старте благотворительной акции «Чудеса на Рождество».

Каждый желающий может приобрести канцтовары, игрушки, сувениры, которые будут переданы детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Детство каждого ребенка должно быть счастливым и в нём обязательно должны случаться чудеса. Подарить им радость – так просто! Принять участие в акции можно и лично, и коллективом. Сбор подарков — в РК БРСМ, а взамен участники получат эксклюзивные сувениры. Пусть Рождество будет чудесным для всех!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Верхнедвинске проходит акция «Чудеса на Рождество» > С каждым днём все ближе волшебное время – зима. Вместе с ней в каждый дом придут праздники, ёлка и подарки. Это время, когда случаются чудеса. И в силах каждого из...