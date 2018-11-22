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В Верхнедвинске проходит акция «Чудеса на Рождество»
23.11.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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С каждым днём все ближе волшебное время – зима. Вместе с ней в каждый дом придут праздники, ёлка и подарки. Это время, когда случаются чудеса. И в силах каждого из нас стать волшебником, подарив чудо детям.
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> С каждым днём все ближе волшебное время – зима. Вместе с ней в каждый дом придут праздники, ёлка и подарки. Это время, когда случаются чудеса. И в силах каждого из...
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