В Могилеве судят молодого человека за репост видео, пропагандирующего национальную и расовую вражду

Могилевский областной суд 22 ноября начал рассмотрение уголовного дела, одному из фигурантов которого инкриминируется разжигание национальной и расовой вражды, а также злостное хулиганство. Он вместе с сообщником избил человека.

Обвинение в умышленных действиях, направленных на разжигание расовой, национальной вражды (часть 1 статьи 130 Уголовного кодекса) предъявлено 18-летнему могилевчанину Артему Козлову. Парень разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик, который, согласно следствию, "содержит пропаганду и призывы к насильственным действиям против лиц, которые выделяются признаками расовой, национальной принадлежности".

Согласно гособвинению Козлов, зная содержание видеоролика, хранил его в открытом доступе с целью "разжигания у населения национальной розни, в том числе оскорбления расовой, национальной чести и достоинства".

На судебном заседании сотрудник областной прокуратуры Андрей Ковалев сообщил название видеоролика. Отыскать это видео в интернете оказалось несложно. Записано оно в России. На нем сняты сцены жестокого избиения группами парней в балаклавах людей "неславянского вида", а также бродяг. Избиение сопровождается песней, в которой одобряются такие действия и объясняется, что это делается "ради будущего и белых детей".

Видеоролик Козлов разместил не позднее 25 ноября 2013 года. Он был на странице в социальной сети, пока его не обнаружили сотрудники милиции 15 января 2015 года.

Вину в совершении преступления по части 1 статьи 130 УК Козлов не признал. Суду свою позицию он представит позже. С 26 марта содержится в следственном изоляторе, а на судебном заседании — в клетке.

Кроме этого, Козлову инкриминировано злостное хулиганство (часть 2 статьи 339 УК). Он и 20-летний Павел Серегов в состоянии алкогольного опьянения в ночь на 23 марта избили посетителя одного из могилевских баров. Пострадавшему злоумышленники нанесли телесные повреждения из категории легких — сломали нос, три дня он пробыл в больнице.

Козлов и Серегов вину за избиение признали полностью. В отличие от Козлова Серегов избежал ареста.

Пострадавший просил суд прекратить уголовное преследование своих обидчиков. Свою позицию аргументировал тем, что простил их, а также, что сам был пьян. Компенсации за нанесенный ущерб требовать не собирается.

Суд не удовлетворил ходатайство потерпевшего.

Оба фигуранта дела ранее были судимы за хулиганство. Оба состоят на наркологическом учете.