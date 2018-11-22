Работа комиссии — дойти до каждого человека

С 1 декабря 2019 года неработающие граждане в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения», измененного Декретом №1 в январе текущего года, будут возмещать затраты на некоторые жилищно-коммунальные услуги по полному тарифу.

Для координации деятельности по реализации норм Декрета №3 решением Лоевского райисполкома создана постоянно действующая комиссия по содействию занятости населения, которая сегодня проводит большую подготовительную работу. В настоящее время формируется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, составлены предварительные списки, которые тщательно перепроверяются и уточняются. К 1 декабря эта работа будет завершена.

Задача комиссии — дойти до каждого человека, предложить свои услуги по трудоустройству, переобучению либо другим формам занятости и, соответственно, рассматривать заявления от граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

В комиссии напомнили, что граждане, попавшие в базу данных, в любой момент могут обратиться туда для изменения своего статуса в связи с трудоустройством. А если их признают находящимися в трудной жизненной ситуации, то частично или полностью освободят от оплаты услуг с возмещением затрат «по полной».

Получить дополнительные сведения по данному вопросу можно на официальном сайте Лоевского райисполкома. Для этого необходимо зайти в раздел «Социальная сфера», открыть страницу управления по труду, занятости и социальной защите. В колонке справа, в папке Декрет №3 «О содействии занятости населения», вы найдете много полезной информации, касающейся самого Декрета и работы комиссии по содействию занятости населения.

Необходимо помнить! С первого дня наступающего года граждане, не занятые в экономике, будут возмещать расходы на горячее водоснабжение, а с 1 октября — на газоснабжение, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, и теплоснабжение по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание коммунальных услуг.

Светлана Лещенко, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работа комиссии — дойти до каждого человека С 1 декабря 2019 года неработающие граждане в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения», измененного Декретом...