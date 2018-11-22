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Работа комиссии — дойти до каждого человека

23.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Работа комиссии — дойти до каждого человекаС 1 декабря 2019 года неработающие граждане в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения», измененного Декретом №1 в январе текущего года, будут возмещать затраты на некоторые жилищно-коммунальные услуги по полному тарифу.
Для координации деятельности по реализации норм Декрета №3 решением Лоевского райисполкома создана постоянно действующая комиссия по содействию занятости населения, которая сегодня проводит большую подготовительную работу. В настоящее время формируется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, составлены предварительные списки, которые тщательно перепроверяются и уточняются. К 1 декабря эта работа будет завершена.
Задача комиссии — дойти до каждого человека, предложить свои услуги по трудоустройству, переобучению либо другим формам занятости и, соответственно, рассматривать заявления от граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
В комиссии напомнили, что граждане, попавшие в базу данных, в любой момент могут обратиться туда для изменения своего статуса в связи с трудоустройством. А если их признают находящимися в трудной жизненной ситуации, то частично или полностью освободят от оплаты услуг с возмещением затрат «по полной».
Получить дополнительные сведения по данному вопросу можно на официальном сайте Лоевского райисполкома. Для этого необходимо зайти в раздел «Социальная сфера», открыть страницу управления по труду, занятости и социальной защите. В колонке справа, в папке Декрет №3 «О содействии занятости населения», вы найдете много полезной информации, касающейся самого Декрета и работы комиссии по содействию занятости населения.
Необходимо помнить! С первого дня наступающего года граждане, не занятые в экономике, будут возмещать расходы на горячее водоснабжение, а с 1 октября — на газоснабжение, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, и теплоснабжение по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание коммунальных услуг.
Светлана Лещенко, «ЛК».

 
 
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С 1 декабря 2019 года неработающие граждане в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения», измененного Декретом...
 
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