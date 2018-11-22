Парень из-под Речицы купил в Витебске за биткоины наркотики, но до дома их так и не довез

29-летний житель Речицкого района купил в интернете за биткоины психотропы и поехал с приятелем забирать наркотики в другой город. Что из этого вышло, рассказали в СК.





После того как покупка была оплачена, мужчина получил электронное сообщение с адресом тайника, расположенного в Витебске, и отправился с приятелем туда. Парни забрали в назначенном месте 22,14 грамма альфа-PVP и вернулись в Гомель, а на вокзале их уже ждал водитель из Речицы.

По дороге домой молодые люди, в том числе и водитель, употребляли психотроп. В Речицком районе машину остановили сотрудники милиции.

За незаконный оборот психотропных веществ в отношении 29-летнего жителя Речицкого района было возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством под психотропами. Выяснилось, что с 2016 года он был лишен прав за пьяное вождение.