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Парень из-под Речицы купил в Витебске за биткоины наркотики, но до дома их так и не довез

23.11.2018 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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29-летний житель Речицкого района купил в интернете за биткоины психотропы и поехал с приятелем забирать наркотики в другой город. Что из этого вышло, рассказали в СК.


После того как покупка была оплачена, мужчина получил электронное сообщение с адресом тайника, расположенного в Витебске, и отправился с приятелем туда. Парни забрали в назначенном месте 22,14 грамма альфа-PVP и вернулись в Гомель, а на вокзале их уже ждал водитель из Речицы.

По дороге домой молодые люди, в том числе и водитель, употребляли психотроп. В Речицком районе машину остановили сотрудники милиции.

За незаконный оборот психотропных веществ в отношении 29-летнего жителя Речицкого района было возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством под психотропами. Выяснилось, что с 2016 года он был лишен прав за пьяное вождение.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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29-летний житель Речицкого района купил в интернете за биткоины психотропы и поехал с приятелем забирать наркотики в другой город, что из этого вышло, рассказали в...
 
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