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В Минске рассылают распоряжения о подписке на государственные издания даже в частные компании

23.11.2018 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Распоряжение администрации Советского района Минска организовать подписку на государственные издания и частный журнал «Планета» опубликовала в четверг «Наша Ніва».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из документа следует, что руководители организаций, расположенных в Советском районе, должны «организовать ведомственную и индивидуальную подписку» на первое полугодие 2019 года на газеты «Советская Белоруссия», «Звязда», «Рэспубліка», «Народная газета», «Знамя юности», «Вечерний Минск», «Минский курьер», журнал «Планета», «Беларуская думка».

Нужно это для «оперативного информирования населения, трудовых коллективов организаций района о деятельности исполнительных и распорядительных органов, важнейших событиях социально-экономической и общественно-политической жизни города Минска и Республики Беларусь».


Фото: nn.by

В управление идеологической работы Советского района столицы следует предоставить документы, подтверждающие, что ведомственная подписка оформлена.

— Это только информирование, бумага носит рекомендательный характер, — заверил в разговоре с TUT.BY начальник управления идеологической работы администрации Советского района Минска Виталий Адамович.

От подробных комментариев насчет того, почему же и документ называется распоряжением, и тон для рекомендации выбран директивный, начальник управления идеологии, ответственный за организацию подписки, отказался.

В списке компаний, куда направлено распоряжение, есть известные строительные компании вроде «Юнивест-М», «Арэса-Сервис ТС».


Фото: nn.by
 
Теги: Минск
 
 
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Распоряжение администрации Советского района Минска организовать подписку на государственные издания и частный журнал «Планета» опубликовала в четверг «Наша...
 
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