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Зима на пороге. Прогноз погоды на выходные

23.11.2018 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Синоптики прогнозируют: после выходных погода перестроится на зимний лад. В начале следующей недели ожидается кратковременный снег, образуется небольшой снежный покров, на территорию страны начнет поступать холодный воздух с севера Европы и температура будет понижаться. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Reuters

В субботу, 24 ноября, ночью без существенных осадков, днем местами, преимущественно по северу страны, пройдут небольшие осадки (в основном мокрый снег). В отдельных районах слабые туман и гололед, местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −2…−8°С, максимальная днем −3…+3°С.

В воскресенье, 25 ноября, атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, вызовет ночью местами, а днем на большей части территории республики кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по югу страны с дождем). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит от -6°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны, максимальная температура днем −3…+4°С.

В понедельник, 26 ноября, ночью и утром на большей части территории республики, днем по крайнему юго-востоку страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0…-7°С, по северу при прояснениях она понизится до -9°С, максимальная днем −5…+1°С.

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Синоптики прогнозируют: после выходных погода перестроится на зимний лад. В начале следующей недели ожидается кратковременный снег, образуется небольшой снежный...
 
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