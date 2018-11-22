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Комиссия по координации работы по содействию занятости населения: Ещё есть время трудоустроиться

23.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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База незанятого в экономике населения будет готова к 1 декабря 2018 года. От этих данных станут отталкиваться комиссии — их предстоит тщательно выверить. Если человек не согласен с включением в базу данных, ему нужно обратиться в комиссию и подтвердить свою занятость для исключения из нее. Таким правом воспользовались 3 человека, придя на очередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Сморгонского района, которое состоялось 20 ноября.

Комиссия по координации работы по содействию занятости населения: Ещё есть время трудоустроиться
В работе комиссии приняли участие депутаты, руководители и специалисты местных органов власти, а также представители предприятий и организаций района, общественных объединений. В этот раз они рассмотрели около 20 безработных, индивидуально каждый случай. Большинство из этой категории заверяли членов комиссии, что они работают, но неофициально (т. е. не платят налоги, не участвуют в формировании бюджета). Таким работодателям следует помнить, что в состав комиссии входят специалисты налоговой инспекции, которые берут под контроль такие организации.

Некоторым безработным пришлось объяснять, что на содержание их детей идут налоговые отчисления работающих граждан. Например, на содержание дошкольника из бюджета государства в год затрачивается 3075, 9 руб., на школьника – 2617 руб. Бюджет формируется и за счет налогоплательщиков, которыми неработающие граждане не являются.

Многие из безработных заверяли, что уже устраиваются на работу (впоследствии информация будет проверена), некоторым предложили в тот же день обратиться в центр занятости, там достаточно подходящих вакансий.

За время работы комиссии по координации работы по содействию занятости населения обратилось 50 неработающих граждан. 28 из них трудоустроены, 2  отправлены на профессиональное обучение, а 2 человека отказались от всех предложенных видов занятости.

Те, кто попал под  действие Декрета №3 «О содействии занятости населения», при этом имеет в собственности жильё, с 1 января 2019 года будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, с 1 октября 2019 года – газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение. Однако того, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут полностью или частично освободить от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. Для этого необходимо обратиться в комиссию с заявлением и подтверждающими документами. Также граждане Беларуси, работающие за границей или получающие образование дневной формы за границей, при предъявлении подтверждающих документов не включаются в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Наталья АНТОНЕНКО.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 
 
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База незанятого в экономике населения будет готова к 1 декабря 2018 года. От этих данных станут отталкиваться комиссии — их предстоит тщательно выверить. Если...
 
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