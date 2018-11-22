Родители фигуристов из Витебска жалуются президенту: тренер занимается только с избранными детьми

Родители юных витебских фигуристов обратились в Администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации, которая возникла в отделении фигурного катания Центра олимпийского резерва (ЦОР). В обращении к Лукашенко они утверждают, что с приездом в этом сезоне в Витебск российского тренера Юлии Соловьевой их детей лишили льда, полноценных тренировок, сборов и соревнований. В проблеме разбирался правозащитный портал «Віцебская вясна» .





По словам родителей, лед отдали на откуп россиянке Юлии Соловьевой — она занимается исключительно своим воспитанником Александром Лебедевым, который также приехал из России (теперь уже он — член сборной Беларуси), и фигуристкой Марией Сычевой. А всем процессом, как утверждают мамы и папы, управляет Светлана Головкина — глава ассоциации «Федерация по фигурному катанию на коньках Витебской области». Именно по инициативе Головкиной сюда и пригласили российского тренера.

Отметим, что Светлана Головкина — мать юной фигуристки Марии Сычевой, а также — жена топового витебского бизнесмена Алексея Сычева, владельца предприятия «Витвар» (сеть аптек плюс оптовая торговля фармацевтикой).

Родители фигуристов говорят, что отделение фигурного катания в Витебске превращается, выражаясь фигурально, «в театр одного актера».

«Делить лед — это преступление»

— Я не поверю, что в Беларуси нет толковых тренеров. Почему они приезжают из России? Если менять тренеров каждый год — а у нас это происходит каждые полгода, то никаких результатов не будет. Хорошо, пусть привозят оттуда спортсменов, но пусть это не вредит нашим детям, — считает папа 11-летней фигуристки Юли Сергей Царенко.

Родители рассказывают, что для того, чтобы «расчистить» место для российского тренера, ЦОР отправил работать в Оршу бывшего старшего тренера отделения Валентину Заведееву, которая посвятила витебскому фигурному катания 20 лет и имела хорошие результаты. До пенсии ей оставалось работать 2 года, и теперь она вынуждена три раза в неделю на собственном авто ездить в Оршу.

Перед приездом россиянки потеряла работу на витебском льду и тренер высшей категории по фигурному катанию Ирина Перехрест.

Между тем, приглашенного специалиста Юлию Соловьеву назначили старшим тренером отделения. Она предложила «разделить» часы тренировок на льду между своей группой и группой тренера Кристины Солдатовой, объяснив это требованиями безопасности — мол, фигуристы могут сталкиваться во время тренировок. И группы поделили.

— За 20 лет никогда такого не было! Раньше было семь тренеров, и на льду все кишело, но никто и никогда между собой не сталкивался и травм не получал. Льда и так мало, и делить этот лед — преступление. Как это можно делать, когда дети и так свои ледовые часы не вырабатывают? — удивляется экс-старший тренер Валентина Заведеева.

Отметим, что лед разделили всего между 11-ю спортсменами.

Бывшая фигуристка Кристина Солдатова, которая работает с двумя группами (детьми 2-го года обучения и с детками 8−12 лет), оказалась в роли бедного родственника. А ее воспитанники имеют сейчас лед для тренировок всего 2 раза в неделю по 2 часа — начиная с 6.45 утра (!). Этого, уверена наставник, совершенно недостаточно, чтобы полноценно тренироваться, ставить новые элементы, готовиться к соревнованиям и показывать хорошие результаты.

«Может, кто услышит наш крик души?»

Родители утверждают, что тренера Кристину Солдатову практически не допускают к детям: «Наши дети деградируют».

— Когда доходит до такого безумия, когда лишают и тренера, и льда — у меня заканчиваются слова… Хочется кричать! Может, кто услышит наш крик души? — не скрывает эмоций Светлана, мать 8-летней фигуристки Жанны Пышкиной.

— Мы, как рыба воздух, хватаем молча крошки этого льда. И при этом отделение относится к Центру олимпийского резерва, здесь тренируют будущих олимпийцев! Как научить фигуриста, лишив его льда? Как? — недоумевает еще одна мать.

Светлана Пышкина рассказывает, что ее дочь должна была в этом году выступить на главном для юных фигуристов республиканском соревновании «Звездочка». Мать выпросила для дочери чуть больше тренировок на льду. Но все бесполезно — девочкой никто не занимался.

— Тренер Соловьева работала на льду (и это видели все) только с двумя детьми: дочерью Светланы Головкиной и мальчиком, кандидатом в мастера спорта. А остальные ребята — как красивая ширма! Нас отправляют на республиканские соревнования, а тесты еще не выкатаны и программа не поставлена. Кристина Солдатова хотела поставить программу, но ей не дали это сделать. Я видела, как она брала моего ребенка за руку, подъезжала к Соловьевой и спрашивала, что делать. Та только пожимала плечами, — рассказывает Светлана Пышкина.

Программу Жанне Пышкиной так и не поставили, хотя время и возможности были. На «Звездочку» она не поехала. Мать отправила письмо на имя руководителя ЦОР Ильи Смунева, чтобы он объяснил, что происходит. Но ответа не получила. Более того, после обращения в ЦОР ее дочь вообще лишили льда.

Талантливая фигуристка не смогла поехать на соревнования

Но это только один из примеров. На «Звездочку» в этом году вообще никто не поехал из нынешней группы Кристины Солдатовой. Родители поясняют: к турниру их должна была готовить Юлия Соловьева, так как до ноября они находились под ее опекой. Но ребята оказались не подготовлены.

Не поехала на соревнования и Полина Дубина, которая в прошлом сезоне, в свои 8 лет, выполнила второй спортивный разряд. Она была первой в Беларуси! Но в этом году на главном республиканском турнире так и не выступила.

— Дочь два месяца занималась в группе Соловьевой. Ее как минимум должны были подготовить к республиканской «Звездочке». Но ее вообще не готовили! Она даже прыжки не выполняла, — делится мать Полины Наталья.

Одна из матерей считает, что такое отношение к Полине Дубине, которой еще год назад гордился весь Витебск, объясняется очень просто: девочка может составить сильную конкуренцию нынешней фаворитке, своей ровеснице Марии Сычевой.



Кристина Солдатова во время занятий с юными фигуристами

«Это — „золотая молодежь“, а это — „г… на лопате“?»

Не попала талантливая фигуристка Полина Дубина и на престижные сборы, которые организовал в Минске Белорусский союз конькобежцев. Семинар бесплатный, на участие в нем на Витебскую область выделили 6 квот. И все они достались фигуристам из группы Юлии Соловьевой.

— Я на все это смотреть не могу. Мне очень жаль детей, которые остались за бортом. Они страдают! А элитная «золотая» группа из шести человек поехала учиться за счет ЦОР. Очень обидно! — комментирует бывший старший тренер Валентина Заведеева. — Как можно детей разделить: это — «золотая молодежь», а это «г… на лопате»? И девочка, которая в прошлом году была первая, сейчас дома сидит, вместо того, чтобы учиться. Почему ей не дали квоту? Я в шоке! Зачем они детские судьбы ломают?

По мнению опытного наставника, практика, когда в Витебск приглашают российских тренеров и спортсменов, результата не дает.

Тенденция наблюдается печальная: в Витебск привозят российских тренеров и спортсменов, а местные таланты покидают город. Так, витебский фигурист Павел Буявец 2 года назад входил в состав сборной, теперь же он в Пружанах Брестской области. Его мать вынужденно перевезла сына в другой город, на другой лед и к другим тренерам, когда поняла, что в Витебске нормально тренироваться и достигать высот у него не получится.

Родители отказались подписывать договор с ЦОР

Последней каплей в терпении родителей стало требование руководства Центра олимпийского резерва подписать договоры о подготовке спортсменов. Причем их раздали мамам и папам почему-то не в начале сезона, а в середине октября.

— Нам сказали: если не подпишем договоры — наших детей отчислят, — говорит мать фигуристки Татьяна Каленикова.

Тем не менее подписывать договоры родители категорически отказались. В частности, их возмутил пункт 16, где объясняется, что при расторжении договора спортсмен должен вернуть средства, затраченные на его подготовку.

— Это не договор — пустышка. Пусть впишут в него конкретную сумму возможных выплат, пусть пропишут то, что обязан делать ЦОР, каким инвентарем и формой обеспечивать наших детей. Ведь все, что сейчас на наших детях: коньки, форма, костюмы и т.д. — приобретено за собственные средства. ЦОР не дает ничего. На соревнования приходится возить детей также за свой счет, — поясняет одна из мам.

Родители подсчитали, что в среднем тратят на подготовку детей-фигуристов 5−6 тысяч рублей в сезон:

— Одни коньки стоят где-то 300−400 евро. Причем это на один сезон, так как дети вырастают. Коньки в ЦОР не дают, — уверяет Татьяна Каленикова.

Методист центра: «На компромисс не пойдем»

Методист ЦОР Людмила Иванова ссылается на постановление Совета министров № 548 от 19 июля 2018 года и говорит, что ни на какие компромиссы центр не пойдет, так как договоры — типовые.

— Это делается в первую очередь для того, чтобы уберечься от отъезда подготовленных нами спортсменов за пределы страны с целью выступать за другое государство. Биатлонистка Блашко уехала от нас в Украину. А ведь мы столько денег в нее вложили! — говорит Людмила Иванова.

— А то, что в договоре прописано насчет формы и финансирования… Знаете, если мы воспитаннику ничего не дали — форму там или на соревнования не отправляли, то, как нам юрист объяснил, ничего и учитываться не будет, понимаете? — уверяет методист.

На вопрос, сильнее ли витебских детей фигурист, приехавший из России, Иванова говорит, что Александр Лебедев недавно занял в Риге 5-е место и пытается подтвердить квоту на чемпионат Европы.

— Лучше ли наших детей? Конечно! Из Томска приехал. Сильный парень. Нет-нет, никто наших детей здесь не притеснял. Но вообще в ЦОР нет ни одного своего кандидата в мастера спорта, — подытоживает разговор представитель центра.

Тренер Юлия Соловьева: «Не вижу повода все это раздувать»

— На самом деле конфликт есть, но он ничего особенного собой не представляет. И больше этот конфликт раздувается со стороны тренера Кристины Солдатовой. У нее какое-то недопонимание, и она все это выливает на родителей. Не вижу повода все это раздувать. Глупость какая-то. Я не уделяла внимания детям? Но не я тренер этих детей. У каждой из нас — своя группа. То, что из-за меня дети не были подготовлены к «Звездочке» — не правда.

Напомним: родители уверяют, что к «Звездочке» детей должна была готовить именно Юлия Соловьева. С сентября юные фигуристы занимались у нее, а перешли в группу к Кристине Солдатовой лишь 1 ноября.