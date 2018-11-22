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Минчанка отдала 200 рублей мошеннику из Хотимска. Думала, покупает авто
23.11.2018 14:16 — Новости Общества | Tut.by
В мошенничестве подозревают 23-летнего жителя Хотимска. Минчанка отдала ему 200 рублей, думая, что покупает машину,
По данным следствия, житель Хотимска скачал в интернете фотографии автомобиля Audi. И разместил в интернете объявление о продаже машины, указав вымышленные год выпуска, характеристики и стоимость.
Думая, что покупает машину, 31-летняя минчанка перечислила подозреваемому 200 рублей на карт-счет в качестве предоплаты. Получив деньги, «продавец» перестал выходить на связь.
Известно, что подозреваемый уже не раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
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23-летний подозреваемый опубликовал объявление о продаже машины, которой у него не было.
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