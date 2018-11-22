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Минчанка отдала 200 рублей мошеннику из Хотимска. Думала, покупает авто

23.11.2018 14:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В мошенничестве подозревают 23-летнего жителя Хотимска. Минчанка отдала ему 200 рублей, думая, что покупает машину, сообщает СК. Но не получила ни авто, ни деньги обратно. Молодого человека ищут.

По данным следствия, житель Хотимска скачал в интернете фотографии автомобиля Audi. И разместил в интернете объявление о продаже машины, указав вымышленные год выпуска, характеристики и стоимость.

Думая, что покупает машину, 31-летняя минчанка перечислила подозреваемому 200 рублей на карт-счет в качестве предоплаты. Получив деньги, «продавец» перестал выходить на связь.

Известно, что подозреваемый уже не раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

 
 
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23-летний подозреваемый опубликовал объявление о продаже машины, которой у него не было.
 
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