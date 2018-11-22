Уклонился от уплаты штрафа

Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Р., 1983 года рождения, в совершении преступления предусмотренного ст.418 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Р. обвинялся в том, что являясь лицом, осужденным по приговору суда Борисовского района к наказанию в виде штрафа в доход государства в размере 83 рублей, будучи надлежащим образом предупрежденным об уголовной ответственности по ст.418 УК Республики Беларусь, от уплаты штрафа уклонился. Уклонение выразилось в том, что Р. находясь на территории г.Борисова и Борисовского района, будучи физически здоровым и трудоспособным лицом, на работу не трудоустраивался, в Управление по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома с целью оказания помощи в трудоустройстве не обращался, подрабатывал на различных работах у неустановленных в ходе следствия лиц, получая доход в неустановленном размере, штраф не уплатил, вместе с тем, имел реальную возможность его уплаты.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Р. признал себя виновным полностью. Наряду с признанием обвиняемым своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами.

Следует отметить, что санкция ст.418 УК Республики Беларусь предусматривает наказание в виде ареста.

Приговором суда Борисовского района от 17.09.2018 Р. признан виновным в уклонении осужденного от наказания в виде штрафа, назначенного приговором суда, при возможности его уплатить, и на основании ст.418 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде ареста на срок три месяца. В соответствии с ч.1 ст.73 УК Республики Беларусь по совокупности приговоров к назначенному наказанию полностью присоединено неотбытое наказание по приговору суда Борисовского района в виде штрафа в размере 83 рублей и окончательно назначено наказание в виде ареста сроком на три месяца и штрафа в доход государства в размере 83 рублей.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

Тем самым, при уклонении от уплаты штрафа, назначенного приговором суда, и осуждении по ст.418 УК Республики Беларусь к наказанию в виде ареста, лицо, не освобождается от уплаты штрафа, а состав ст.418 УК Республики Беларусь будет образовывать в случае уклонения от уплаты штрафа в дальнейшем и до полного его погашения.

М.К.Мирзоян, помощник прокурора Борисовского района, юрист 3 класса