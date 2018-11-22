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Не стал на путь исправления

23.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению С., 1995 года рождения, в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С. имея неснятую и непогашенную судимость на путь исправления не стал и вновь совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах. Так он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, около 18 часов 30 минут 01.07.2018 находясь в общественном месте вблизи дома №73 по ул.Гагарина в г.Борисове, из хулиганских побуждений, беспричинно, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, сопровождая свои умышленные действия повреждением чужого имущества, умышленно нанес не менее трех ударов кулаком по стеклам задних дверей автомашины марки «FORD TRANSIT», р.з. 1538 КХ-5, принадлежащий Б., в результате чего повредил путем разбития стекло задней левой двери, стоимостью 200 рублей, чем причинил Б. материальный ущерб на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый С. признал себя виновным полностью. Наряду с признанием обвиняемым своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами.

  Следует отметить, что санкция ч.1 ст.339 УК Республики Беларусь предусматривает наказания в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет.

Приговором суда Борисовского района от 27.09.2018 С. признан виновным в совершении умышленных действий. грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающиеся повреждением чужого имущества (хулиганство), и на основании ч.1 ст.339 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде ареста сроком на 1 месяц.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

М.К.Мирзоян, помощник прокурора Борисовского района, юрист 3 класса

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению С., 1995 года рождения, в совершении преступления...
 
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