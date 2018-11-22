Закон «О СМИ»: уже с 1 декабря комментаторы будут оставлять свой номер

Интернет-комментаторов все же заставят оставлять при регистрации на форумах телефонный номер: власти вновь вносят корректировки в уже подправленный закон о средства массовой информации.

Как рассказал в эфире ОНТ министр информации Александр Карлюкевич, закон о СМИ нуждается в целом ряде дополнений и изменений, в том числе из-за пользователей, оставляющих комментарии на сайтах и форумах.

Уже с 1 декабря для того, чтобы оставить на сайте или форуме свой комментарий, пользователям придется вносить номер телефона. Министр заверил, что это делается для ограничения агрессии интернет-троллей.

«Номер будет известен только администратору сайта, где человек оставил комментарий. Данные обнародовать не будут. Закон о СМИ нуждается в целом ряде дополнений и изменений. В том числе из-за агрессии в интернете. Момент ответственности «троллей» должен быть проработан в законодательстве», - выразил уверенность министр.

В мае замминистра информации Беларуси Павел Легкий в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» рассказал о том, что новой редакции закона о СМИ будет предусмотрена така мера, как иденцификация пользователей.