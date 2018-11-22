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Закон «О СМИ»: уже с 1 декабря комментаторы будут оставлять свой номер

23.11.2018 15:11 — Новости Общества | БДГ  
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Интернет-комментаторов все же заставят оставлять при регистрации на форумах телефонный номер: власти вновь вносят корректировки в уже подправленный закон о средства массовой информации.

Как рассказал в эфире ОНТ министр информации Александр Карлюкевич, закон о СМИ нуждается в целом ряде дополнений и изменений, в том числе из-за пользователей, оставляющих комментарии на сайтах и форумах.

Уже с 1 декабря для того, чтобы оставить на сайте или форуме свой комментарий, пользователям придется вносить номер телефона. Министр заверил, что это делается для ограничения агрессии  интернет-троллей.

«Номер будет известен только администратору сайта, где человек оставил комментарий. Данные обнародовать не будут. Закон о СМИ нуждается в целом ряде дополнений и изменений. В том числе из-за агрессии в интернете. Момент ответственности «троллей» должен быть проработан в законодательстве», - выразил уверенность министр.

В мае замминистра информации Беларуси Павел Легкий в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» рассказал о том, что новой редакции закона о СМИ будет предусмотрена така мера, как иденцификация пользователей. 

Ранее мы сообщали о том, что белорусские власти настаивают, что поправки в закон о СМИ призваны регулировать спорные места интернета и доступность потенциально опасной информации, правозащитники уверены - государство готово полностью перекрыть кислород независимым СМИ.

 
 
 
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Интернет-комментаторов все же заставят оставлять при регистрации на форумах телефонный номер: власти вновь вносят корректировки в уже подправленный закон о...
 
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