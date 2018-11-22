Криминальное желание НЕ работать. В Сморгонском районе 20 человек привлечено к административной ответственности за неявку на заседания комиссий

Уголовно-исполнительной инспекцией РОВД формируется список, как правило из 20-30 лиц, в отношении которых отсутствуют сведения об официальном трудоустройстве, подлежащих вызову на заседание комиссии. Список лиц, которых решено вызывать на заседание, передается секретарю комиссии для последующего направления заинтересованным службам райисполкома, для проверки информации о их трудоустройстве, материальном, имущественном положении, состоянии здоровья и трудоспособности, месту регистрации.



Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции готовят каждому указанному в списке лицу повестку (уведомление) о вызове, в которой разъясняется ответственность за уклонение от явки на мероприятие. При этом, вручение повесток осуществляется сотрудниками РОВД лично в руки каждому подучетному, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Корешки повесток либо квитанции о вручении заказного письма хранятся в накопительном деле. Всех подучетных лиц заблаговременно вызываем непосредственно в уголовно-исполнительную инспекцию РОВД. Основанием для вызова указывается: «участие в воспитательно-профилактическом мероприятии, а также для дачи объяснений по поводу отбывания наказания и образа жизни».

Прибывшие по повесткам в УИИ лица регистрируются, после чего им объявляется о том, что мероприятия будут проводиться в том или ином органе (определенном председателем комиссии), обеспечивается их доставка к указанному месту.

Непосредственно на заседании комиссии каждое прибывшее лицо заслушивается, ему разъясняется ответственность, предусмотренная Декретом №3, представителями службы занятости предлагаются варианты официального трудоустройства, присутствующие на заседании представители организаций и предприятий, где есть вакантные рабочие места, приглашают изъявивших желание лиц в отделы кадров для трудоустройства.

В случае, когда лицо при рассмотрении на заседании комиссии заявляет о нежелании трудоустроиться, его предупреждают об ответственности, предусмотренной Декретом №3. Информация о таком лице направляется в подразделения криминальной милиции.

Начиная с августа текущего года, созданной при Сморгонском РИК комиссией проведено 5 заседаний, на которые были приглашены 83 человека, состоящих на учетах УИИ РОВД. При этом, на заседание комиссии явилось 36 лиц, из которых 10 потом были трудоустроены службой занятости населения, 8 – непосредственно на рабочие места, предложенные руководителями кадровых аппаратов при проведении комиссии. Около 20 лиц привлечено к административной ответственности за неявку на мероприятие.

Дмитрий КАРТАВИК, начальник уголовно-исполнительной инспекции Сморгонского РОВД.

В целях реализации Декрета Президента Республики Беларусь №3 от 2 апреля 2015 года «О содействии занятости населения» (далее – Декрет), в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №239 от 31 марта 2018 года «Об утверждении положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций», решением Сморгонского районного исполнительного комитета №351 от 27 апреля 2018 года утверждено положение «О постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения».