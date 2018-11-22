Дела бракоразводные: как делится недвижимость и на чьей стороне суд - отвечает адвокат

Когда супруги устали латать дыры в семейной лодке и решают расстаться, важнейшим вопросом, который приходится решать, становится жилищный. На нашу почту пришло несколько писем от читателей, которые интересовались нюансами раздела недвижимости при разводе. Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов решили уделить этой теме особое внимание. Опытные специалисты Минской городской коллегии адвокатов Ольга Назарова и Екатерина Левчук рассказали о тонкостях подобных дел и дали некоторые рекомендации, которые помогут избежать неприятных сюрпризов из-за незнания законодательства.

Проконсультируйте, пожалуйста, как поступать в данной ситуации: мы с мужем развелись и он женился на другой. В браке имели 3 детей (2 несовершеннолетних). Во время брака был приобретен дом, который сейчас нуждается в капитальном ремонте. В виде помощи муж предоставляет только алименты, никакой другой помощи не наблюдается. Скажите, пожалуйста, сможет ли он претендовать на часть дома, если будет сделан ремонт и другие работы вокруг дома без его участия?

В соответствии со ст.23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье имущество, нажитое супругами в период брака, является их общей совместной собственностью. При этом неважно, на кого из супругов данное имущество оформили либо кто оплатил покупку. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не закрепляет брачный договор.

В вашем случае ответ на вопрос зависит от того, производился ли раздел совместно нажитого имущества.

Если он производился, то, в соответствии с ч.3 ст.247 Гражданского кодекса (ГК), участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество.

Если раздел совместно нажитого имущества не производился, то любые улучшения общего совместного имущества бывших супругов за счет личных сбережений одного из них могут быть расценены судом как обстоятельства, заслуживающие внимания, и при разделе имущества доля одного из супругов может быть увеличена.

Будучи в браке, супруги построили квартиру за кредитные средства, собственником является жена, она же по большей части и платила кредит. Затем жизнь не сложилась, и они развелись. Может ли жена выселить бывшего супруга? Совместное проживание с ним по каким-то причинам стало невозможным, например, из-за его чрезмерного пристрастия к алкоголю. Куда стоит обращаться?

Имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено брачным договором.

При этом, в соответствии с ч.2 п.14 Постановления Пленума Верховного суда от 26.03.2003 №2, если расчет за кредит и по другим денежным обязательствам за жилое помещение произвел один из супругов после распада семьи из собственных средств, суд вправе удовлетворить его требования об увеличении доли в праве собственности на жилое помещение лишь при наличии доказательств того, что второй супруг умышленно уклонялся от расчетов по этим обязательствам.

Соответственно, собственниками этого жилого помещения являются супруги, и каждому из них при разделе, как правило, принадлежит по ½ доли в праве собственности на данное жилое помещение. Однако в случае, если у бывшей супруги есть доказательства того, что ее бывший муж умышленно уклонялся от расчета по кредиту за жилое помещение и она производила оплату из собственных средств, то доля супруги по решению суда может быть увеличена.

Выселение из жилого помещения бывшего супруга допускается лишь в том случае, если он не имеет доли в праве собственности на данное жилое помещение. В нашем же случае вне зависимости от того, будет ли увеличена доля бывшей супруги, супруг будет иметь долю в праве собственности на жилое помещение.

Подскажите, как можно решить проблему, возникшую после развода. Бывшие супруги не могут договориться по поводу дальнейшей судьбы общей собственности - квартиры. Один хочет продать или разменять квартиру, чтобы разъехаться, а второй отказывается. Как быть в такой ситуации?

В соответствии со ст.259 ГК имущество, нажитое супругами во время брака, находится в их совместной собственности, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Согласно ч.5 ст.246 ГК, по соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия - по решению суда на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц. Это означает, что за каждым из бывших супругов будет определена его доля в праве собственности на данное имущество.

Впоследствии, когда будет определена доля каждого из супругов, каждый сможет распоряжаться своей долей по своему усмотрению: продать, подарить, завещать, сдать в залог и т.д.

При этом важно знать о праве преимущественной покупки доли в праве общей собственности.

Так, согласно ч.1 ст.253 ГК, при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях.

Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. И только если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в отношении прочего имущества - в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.

Если же один из участников долевой собственности продаст свою долю с нарушением права преимущественной покупки, любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Супруги в разводе уже несколько лет. Может ли жена - собственник квартиры выписать бывшего мужа из совместно нажитого в период брака жилья, если он фактически не проживает здесь и на проживание не претендует? При решении этого вопроса в суде нужны ли доказательства, подтверждающие его выезд на другое постоянное место жительства?

В п.37 Положения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденного указом от 07.09.2007 №413 (ред. от 06.04.2017) содержится исчерпывающий перечень оснований для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства:

- изменение места жительства гражданина в пределах Беларуси;

- изменение места жительства несовершеннолетнего в результате усыновления (удочерения);

- смерть гражданина;

- объявление гражданина умершим по решению суда;

- выселение из занимаемого жилого помещения или признание утратившим либо не приобретшим право пользования жилым помещением по решению суда;

- обнаружение несоответствия документов, послуживших основанием для регистрации гражданина по месту жительства, требованиям законодательства, неправомерных действий должностных лиц органа регистрации при решении вопроса о регистрации гражданина по месту жительства;

- аннулирование разрешения на постоянное проживание в Беларуси иностранного гражданина или лица без гражданства - на основании сообщения органа внутренних дел о принятии соответствующего решения или копии (выписки из) вступившего в законную силу соответствующего решения суда;

- осуждение гражданина к пожизненному заключению;

- выдача паспорта гражданина Беларуси для постоянного проживания за пределами республики;

- прекращение гражданства Беларуси.

Соответственно, поскольку ваш муж является, как и вы, собственником жилого помещения, то снятие его с регистрационного учета помимо его воли не допускается, если нет иных оснований, указанных в вышеназванном Положении.

Квартира в стадии приватизации, приватизация была оформлена в браке на жену. При разводе может ли муж претендовать на долю в квартире?

Согласно ст.137 Жилищного кодекса Республики Беларусь, жилое помещение (доля в праве собственности на жилое помещение), приватизированное совместно проживающими супругами, является их общей совместной собственностью, если оба супруга участвуют в приватизации этого жилого помещения (в том числе путем вложения денежных средств, принадлежащих им на праве общей совместной собственности).

В силу п.12 постановления Пленума Верховного суда от 26 марта 2003 года №2 возведенное или приобретенное супругами в период брака жилое помещение (кроме полученного в дар или в порядке наследования) является их общей совместной собственностью, если иное не установлено законом или договором.

Вне зависимости от того, на кого из супругов была оформлена квартира, на данное жилое помещение распространяется режим общей совместной собственности, а значит, каждому из супругов, как правило, принадлежит по ½ доли в праве собственности на жилое помещение.

Квартира приобретена в период брака. Большая часть средств внесена одним из супругов из личных сбережений. Можно ли после развода при разделе имущества уменьшить долю собственности второго супруга пропорционально внесенной им сумме?

Согласно ч.1 ст.23, ч.1 ст.24 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар в порядке наследования, находится в его собственности.

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью, доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено брачным договором. Суд вправе отступить от признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов.

Таким образом, при разделе имущества суд может отступить от начала равенства долей супругов, принимая во внимание то обстоятельство, что в покупку жилого помещения были вложены денежные средства, являющиеся личными сбережениями одного из супругов.

Молодой человек приобрел квартиру, он собственник. В браке не состоит. Планирует прописать в квартире будущую супругу. Будут ли у нее какие-то права на эту квартиру в том случае, если совместная жизнь не сложится и брак будет расторгнут? Будет ли она претендовать на долю? Можно ли ее выписать без предоставления другого жилого помещения?

Имущество, приобретенное одним из супругов до вступления в брак, не является их общей совместной собственностью.

Однако имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Это правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное.

Таким образом, для исключения спорной ситуации советуем заключить брачный договор и в нем определить условия относительно невозможности признания квартиры мужа общей совместной собственностью, если в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга будут произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества.

Бывшие члены семьи собственника жилого помещения, другие граждане, имеющие право владения и пользования им и не имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, подлежат выселению из него по требованию собственника без предоставления другого жилого помещения. Это правило не действует, если иное установлено брачным договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.

Квартира построена за кредитные средства. Собственник один - мужчина, который планирует жениться и прописать здесь свою будущую супругу. Будет ли она иметь какие-то права на эту собственность в случае развода? Стоит уточнить, что кредит за жилье еще не выплачен, долг будет погашаться несколько лет в период брака, соответственно, часть средств на его погашение будет идти из семейного бюджета.

Ежемесячные платежи по кредиту, вносимые в банк в период брака, считаются совместными расходами. Соответственно, это является основанием для предъявления требований о взыскании денежной компенсации.

Для того чтобы избежать судебных разбирательств, советуем заранее заключить брачный договор, в котором будет указано, кто погашает кредит и кому будет принадлежать данная недвижимость.

Квартира приобретена супругом до брака, он является единственным собственником. Может ли он после развода выселить уже бывшую жену, которая здесь прописана? До какого момента у нее сохраняется право пользования квартирой? Как быть с несовершеннолетними детьми, которые также здесь прописаны?

Бывшие члены семьи собственника жилого помещения, другие граждане, имеющие право владения и пользования им и не имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, подлежат выселению из него по требованию собственника без предоставления другого жилого помещения. Это правило не действует, если иное установлено брачным договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.

К бывшим членам семьи Жилищный кодекс относит граждан Беларуси, а также иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, утративших статус члена семьи собственника в результате расторжения брака, лишения родительских прав, расторжения письменного соглашения о признании членом семьи или по иным основаниям, предусмотренным законодательством, и продолжающих проживать в жилом помещении собственника.

Что касается несовершеннолетних, то регистрация осуществляется по месту жительства одного из родителей с согласия другого родителя либо по решению суда или в соответствии с Соглашением о детях, которыми определено, с кем из родителей ребенок будет проживать.

С мужем составлен брачный договор, по которому жена не претендует на совместно построенную квартиру при разводе. Сейчас супруги разведены, но бывшая жена там прописана. Может ли муж ее выселить без ее согласия?

В соответствии со ст.157 Жилищного кодекса бывшие члены семьи собственника жилого помещения, не имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, утрачивают право владения и пользования им, если иное не установлено брачным договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.

Таким образом, если этими документами не оговорено право жены проживать в данной квартире после расторжения брака, вы вправе подать в суд соответствующее исковое заявление.

Может ли жена продать квартиру, в которой прописан ее бывший муж (не имеющий доли в праве собственности на жилье)? На данный момент он постоянно живет с новой семьей в другом месте и на прежнюю квартиру не претендует.

В соответствии с подп. 22.18.1 п. 22.18 перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями по заявлениям граждан, отчуждение жилого помещения может производиться лишь при наличии письменного согласия совершеннолетних членов, бывших членов семьи собственника жилого помещения, проживающих в жилом помещении.

Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие, в соответствии с законодательными актами, право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением.

Вместе с тем бывшие члены семьи собственника (к таковым жилищное законодательство относит, в частности, бывших мужа/жену), не имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, утрачивают право владения и пользования им, если иное не установлено брачным договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением. На основании вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением производится снятие этого гражданина с регистрационного учета по месту жительства.

К слову, члены, бывшие члены семьи бывшего собственника, проживающие в этом жилом помещении и давшие согласие на его отчуждение или залог и не указанные в соответствующем договоре в числе лиц, за которыми при переходе права собственности сохраняется право владения и пользования жилым помещением, при отказе освободить жилое помещение по требованию нового собственника подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.

Каков срок исковой давности при разделе имущества, в том числе совместно нажитого жилья?

В соответствии с ч.5 ст.24 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, для требований о разделе имущества, являющегося совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, установлен трехлетний срок исковой давности.

Вместе с тем следует знать, что по общему правилу, в соответствии с п.1 ст.201 ГК, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Эта норма продублирована в постановлении пленума Верховного суда от 22.06.2000 года № 5 "О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака".

В этой связи, если, например, после расторжения брака бывшие супруги продолжают сообща пользоваться общим имуществом, то срок исковой давности исчисляется с того дня, когда одним из них будет совершено действие, препятствующее другому осуществлять свои права в отношении этого имущества.

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