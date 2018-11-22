"Для бобров, что ли?" Женщина из Лиды купила бобруйский зефир с древесиной

Лидчанка Галина купила в одном из магазинов города зефир «Бобруйский» производства ОАО «Красный пищевик» — и, открыв упаковку дома, обнаружила в продукте древесину.



Фото: читательница 015.by Галина

«Зефирки были буквально напичканы деревянными то ли опилками, то ли палочками, похожими на спички», — говорит лидчанка. «Для бобров, что ли? …А если бы ребенок скушал и подавился?»



Фото: читательница 015.by Галина

Что говорит производитель?

— …Никакие слова не могут оправдать наличие в пищевой продукции посторонних включений, но… уникальность бобруйского зефира, изготовленного по классическим технологиям, в том, что мы сохранили процесс отсадки продукции на деревянные доски. На натуральном материале зефир «дышит» и сушится в течение суток. Только потом упаковывается, — рассказали сайту города Гродно 015.by на фабрике «Красный пищевик». — Видимо, при снятии зефира с досок откололась деревянная щепа, но в любом случае это недопустимо! С работниками цеха, выполняющими лепку зефира, будет проведен дополнительный инструктаж, также будут проведены дополнительные мероприятия по предупреждению попадания посторонних предметов в продукцию…

На фабрике говорят, что они «впервые видят такое количество деревянной щепы таких крупных размеров в двух половинках одной зефирки»!