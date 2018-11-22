|
В темноте ходить опасно
23.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Сейчас наступил такой период, когда сумерки забирают у каждого дня по одной минутке. Это значит, что вечером все работающие лоевчане возвращаются домой уже в темноте. Вместе с малышами в детских колясках или садовского возраста, бодро семенящими рядом, в руках с пакетами или сумками, наполненными продуктами, они спешат поскорее в уют собственного жилища. Увы, этот путь не всегда оказывается безопасным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас наступил такой период, когда сумерки забирают у каждого дня по одной минутке. Это значит, что вечером все работающие лоевчане возвращаются домой уже в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)