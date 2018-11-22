Сейчас наступил такой период, когда сумерки забирают у каждого дня по одной минутке. Это значит, что вечером все работающие лоевчане возвращаются домой уже в темноте. Вместе с малышами в детских колясках или садовского возраста, бодро семенящими рядом, в руках с пакетами или сумками, наполненными продуктами, они спешат поскорее в уют собственного жилища. Увы, этот путь не всегда оказывается безопасным.

Мы привыкли к тому, что некоторые уличные фонари в горпосёлке оборудованы специальными устройствами, реагирующими на какие-либо вибрации: подходишь поближе — свет загорается. Когда они работают без перебоев, это и экономно для обслуживающих организаций, и удобно для пешеходов. Неудобство начинается тогда, когда светильник гаснет надолго, особенно в небезопасных местах передвижения.

Например, в горпосёлке уже длительное время нет света на участке от моста через ручей Витач до магазина «Лоевский». Тротуар узкий: с одной стороны — опасный обрыв, с другой — ограждение вдоль дороги. Два человека рядом пройти ещё смогут, а вот если велосипедист будет ехать (а они согласно ПДД при отсутствии велосипедной дорожки должны передвигаться по тротуарам), можно и в канаву упасть ненароком.

Думается, что никто специально не создавал неудобства для лоевчан. Ответственным специалистам райжилкомхоза нужно просто обратить внимание на потухший фонарь. Раз уж этот участок нельзя сделать более без-опасным, например, расширив тротуар или установив ограждение со стороны обрыва, то заменить неисправную лампочку в уличном светильнике точно можно.

Людмила Александрова, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В темноте ходить опасно Сейчас наступил такой период, когда сумерки забирают у каждого дня по одной минутке. Это значит, что вечером все работающие лоевчане возвращаются домой уже в...