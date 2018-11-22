"Плачу за его кредиты". Три не знакомые между собой девушки выяснили, что давали деньги одному парню

Наталья, Татьяна и Светлана (имена всех героинь изменены) познакомились этим летом. Объединил их Сергей, который, как утверждают девушки, должен денег каждой из них. Сам молодой человек предполагает, что это все клевета и любовные обиды.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters.

В редакцию Наталья обратилась сама. Ее история, говорит, должна стать хорошим уроком для всех, кто ищет счастье в интернет. Все начиналось красиво. В ноябре 2017-го Наташа и Сергей увидели друг друга в одном из сообществ для знакомств в «ВКонтакте». Ей 30, ему 28. Девушка написала первой. Спросила, чем занимаешься, где живешь. Парень ответил, что родом из Лиды, живет в Москве, но часто бывает в Беларуси. О работе говорил расплывчато: «что-то, связанное со стройкой, какие-то инвестиции».

— Через неделю общения Сергей предложил встретиться. Я еще удивилась: ого, так понравилась, что парень ко мне из России приедет, — вспоминает Наталья, как развивались события. — В Минске он был на крутой BMW. Погода стояла хорошая, мы покатались по городу — и разъехались: я домой, он — к маме в Лиду. Сказал, завтра вернется и снова позвал погулять.

— Он вам понравился?

— Да, и по голосу, и общению, — собеседница описывает впечатления от второго свидания и переходит к третьему.

Встретиться опять ребята договорились через неделю, когда молодой человек снова приедет в Беларусь. Наташа ждала, периодически заходила на его странички в «ВКонтакте» и Инстаграм — и на одной из них заметила вдруг появившееся фото. На снимке Сергей в кругу друзей, геолокация стоит — Минск.

— Пишу ему: ты не уехал? — вспоминает она разговор. — Он стал объяснять, что возникли проблемы с машиной, и поинтересовался: не знаю ли я, где можно найти 700 долларов. Я ответила — нет, и посоветовала обратиться к друзьям и родственникам. Сергей сказал, ну ладно, и после этого стал реже реагировать на мои сообщения.

После Нового года, продолжает собеседница, молодому человеку снова понадобилась финансовая помощь. На этот раз он якобы договорился доставить на один из московских объектов строителей из Беларуси. Однако машина с людьми застряла в пути. Набрав Наталью, он объяснял, что у водителя нет денег даже на бензин, просил выручить и положить на карту 50 долларов. Переводить девушка ничего не стала, но помочь согласилась. Предложила, чтобы водитель сам подошел к ней за деньгами.

— Для себя решила: сумма не большая, если не отдаст, буду знать, что за человек, — Наталья объясняет свой поступок. — Если вернет, сделаю доброе дело.

Однако с ней так никто и не связался. А потом Сергею понадобилась новая сумма. Как-то утром он позвонил, попросил 70 долларов. Она пообещала дать, но слово не сдержала.

— Вас не смутило, что он уже в третий раз просит денег?

— Сейчас понимаю, нужно было насторожиться. А в тот момент думала, может действительно у человека какие-то проблемы. Да и нравился он мне, хотелось продолжать общение.

«Главное, что кроме меня, есть и другие девушки, у которых он тоже просил деньги»

Какое-то время молодые люди опять не общалась, а потом, вспоминает девушка, Сергея накрыла очередная волна неприятностей. Из его рассказа Наталья поняла, что молодой человек подвязан к стойке московского метро. Якобы они с друзьями пообещали серьезным людям привезти на объект рабочих из Беларуси. Приятели же деньги забрали и исчезли.

— Серьезные люди требовали Сергея вернуть где-то 200 тысяч российских рублей и забрали в залог его машину, — пересказывает она его историю.

Денег в тот день у Натальи он не просил, но звонить после такого откровения стал чаще. А потом сообщил, что у него две новости. Первая, как водится, хорошая — он может к ней приехать. Вторая — не очень: скорее всего это будет их последняя встреча. Мол, из-за проблем в делах, он планирует уехать из России.

— Я сказала: приезжай. Жду, люблю, — с улыбкой произносит Наталья.

По словам собеседницы, в начале марта молодой человек уже стоял у нее на пороге и остался в гостях на месяц. Девушка его «кормила и содержала», про деньги не спрашивала.

— Я понимала, что-то не так, но не хотела, чтобы он уезжал, — делится переживаниями Наталья. — Сергей постоянно куда-то звонил, с кем-то договаривался, пытался найти нужную сумму. Как-то вечером он вернулся со встречи очень грустный. Сел на диван, взялся за голову и чуть не плачет: «Нужны деньги». Я согласилась помочь. Он вычитал в интернете про быстрые займы. Уговорил меня взять в кредит два телефона — это 1800 долларов. Мы все оформили, и тут же на выходе из магазина он обменял их у какого-то парня на тысячу долларов.

Деньги, чуть позже пояснил он, Сергей перевел, машину ему уже везут. В планах, озвучивает их Наталья, было продать иномарку, рассчитаться с остальными долгами и наладить жизнь. Все вроде складывалось, вот только в Беларусь машину привезли в ужасном состоянии. Ей требовался ремонт.

— Это Сергей мне так сказал, — уточняет девушка и говорит, что молодому человеку понадобилось еще 200 долларов, чтобы привести автомобиль в нормальное состояние. Эти деньги он повез в Солигорск.

— Вы снова дали ему денег?

— Да, на днях мы собирались ехать к его маме, знакомиться с семьей, — поясняет свое решение Наталья, вспоминая, что поездка так и не состоялась. Из Солигорска Сергей ей не позвонил, а потом написал в «ВКонтакте»: «…мне пришлось выехать в Смоленск, и меня задержала полиция…». В сообщении был российский номер, и Наталья по нему перезвонила.



Скриншот переписки в редакцию прислала Наталья.

— Человек, с которым я разговаривала, объяснил, что Сергей задержан. Его остановили в Смоленской области — обычная проверка документов. А выяснилось, что он в розыске за какие-то дела, связанные с мобильными телефонами, — говорит Наталья. — Правда, мне удалось с ним пообщаться, он сказал, что скоро выйдет, а это все поклеп.

Кроме того, молодой человек попросил Наталью связаться с его белорусским знакомым. Забрать у него телефон и кошелек Сергея. Приятель не только вернул личные вещи, но и сообщил немного информации о друге.

— Сказал, что BMW, на которой он ездил, не его, и ее уже вернули в прокат, — начинает перечислять девушка. — Что это не друзья кинули Сергея на деньги, а он их. И главное, что кроме меня есть и другие девушки, у которых он тоже просил деньги.

Двух девушек приятель даже показал Наталье в «ВКонтакте».

«Все свое увез, только паспорт забыл»

Наталья решила с ними связаться. Татьяне из Лиды, как оказалось, Сергей должен 500 рублей. Девушка написала на него заявление в милицию, но потом забрала. Решила, это не такая большая сумма, чтобы ходить из-за нее в милицию на вызовы.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters.

— С Сергеем мы познакомились в августе 2017-го на сайте знакомств, — вспоминает она. — Он говорил, что работает в Москве и приехал к родителям в Лиду отдохнуть.

Первый раз он попросил у Татьяны в долг 70 рублей: требовалось заплатить человеку, который должен был пригнать из России его машину. Чуть позже он уговорил взять ему в рассрочку телефон.

— Он красиво напел мне в уши, я повелась, — чуть сдерживая улыбку, отвечает Татьяна. — На тот момент мы уже практически вместе жили, и я ему верила. Обещал вернуть через неделю. Но так совпало, что в этот период я попала в больницу. Меня он ни разу не навестил, на звонки и сообщения не отвечал, а когда я попала домой, его вещей уже не было. Все свое увез, только паспорт забыл.

Позже документ девушка ему все-таки вернула и предупредила: если не хочешь, чтобы написала заявление в милицию, отдай деньги. Он предложил ей свой вариант: если хочет, чтобы все вернул, никуда не идти.

— Периодически напоминаю ему про долг, но он только обещаниями кормит, — заканчивает Наталья.

В отличие от нее Светлана из Минска для себя уже поставила точку в этой истории и забыла про 650 долларов, которые у нее взял Сергей.

Молодые люди тоже познакомились в «ВКонтакте». Точнее с Сергеем познакомилась подруга Светланы, когда приятельницы отдыхали в Москве.

— Позже он приехал в Минск, и мы еще раз встретились, — говорит она. — Он рассказал про проблемы с машиной и попросил денег, я дала. Почему? На днях мы вместе собирались уезжать в Москву, он обещал: будем на месте — отдам. Но, когда приехали, заявил, что с ним кто-то не рассчитался и нужной суммы у него сейчас нет.

Светлана написала заявление в милицию. С Сергеем они больше не общаются.

— Я знаю еще минимум о трех девушках, которым он должен, — говорит Наталья и добавляет: когда у него возникли проблемы с полицией, они перестали общаться. — В сентябре я увидела, что он ставит лайки под моими снимками «ВКонтакте». Я ему написала, мы снова созвонились.



Скриншот переписки в редакцию прислала Наталья.

— Зачем?

— Я ведь до сих пор плачу кредит за его телефоны, — поясняет собеседница. — Он говорит, что на свободе, и у меня появилась хоть какая-то надежда вернуть деньги.

— А заявление почему не написали?

— Думаю, это не имеет смысла.

TUT.BY попробовал связаться с Сергеем в соцсетях. Давать свой номер он отказался.

— Это какой-то бред, я впервые от вас подобное слышу! — коротко отреагировал он на наше сообщение. […] - Я могу сказать лишь одно, это клевета и ни как иначе! Могу предположить, что это любовные обиды.