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В Минском районе задержан вор в законе - смотрящий за азербайджанской диаспорой Украины
23.11.2018 17:42 — Новости Общества | Tut.by
Милиция и бойцы СОБРа задержали в Минском районе Рашада Мамеда оглы Исмаилова. В криминальной среде он имеет статус вора в законе и также известен тем, что контролирует азербайджанскую диаспору в Украине. Его подозревают в обороте наркотиков и оружия,
40-летнего вора в законе по прозвищу Рашад Гянджинский задержали 20 ноября. Он, как и еще четверо предполагаемых участников преступной группы, находились в гостиничном комплексе Минского района.
«В арендуемом домике и их личном автотранспорте стражи порядка обнаружили пистолет Макарова, пистолет ТТ, 14 боевых патронов. Кроме оружия и боеприпасов у фигурантов также найден гашиш», — рассказали в МВД.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее они не раз привлекались к административной и уголовной ответственности в России и Украине. Были фигурантами дел о корыстно-насильственных преступлениях в отношении бизнесменов из Азербайджана, владеющими ТЦ и оптовыми рынками в различных регионах двух стран.
По данным ГУБОПиК, Рашад Мамед оглы Исмаилов является так называемым смотрящим за азербайджанской диаспорой Украины. Входит в ближайшее окружение влиятельных воров в законе Надира Салифова (по прозвищу Лоту Гули) и Вагифа Сулейманова (Вагиф Бакинский).
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Его подозревают в обороте наркотиков и оружия.
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