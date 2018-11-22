По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные на Гродненщине может идти снег. Вместе с минусовой температурой это может привести к образованию на поверхности дороги гололедицы. Наиболее подвержены риску обледенения мосты, путепроводы, эстакады, открытые участки загородных трасс, напоминают в ГАИ.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В соответствии с ПДД, зимний тип шин необходимо использовать с 1 декабря по 1 марта. Однако, если кто-то из водителей этого пока не сделал, то сейчас самое время сменить резину — и не дожидаться указанных сроков.

Но одна только смена резины не гарантирует 100%-ное сцепление шин с поверхностью дороги, не забывайте также выбирать в сложных погодных условиях безопасную скорость, дистанцию и интервал.

В ГАИ напоминают, что допустимая минимальная остаточная высота протектора — 4 мм.