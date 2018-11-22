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В Минске задержали мужчину, который избил 77-летнюю женщину

23.11.2018 17:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Мужчина, который беспричинно напал на 77-летнюю женщину возле подъезда в Серебрянке, задержан. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Вчера мы писали о розыске неизвестного подозреваемого мужчины, который избил пенсионерку возле подъезда дома 10 по улице Малинина. Женщине удалось от него сбежать.

Сегодня пресс-служба ГУВД Мингорисполкома сообщила, что мужчину задержали. В ведомстве говорят, что подозреваемого нашли благодаря СМИ и активной позиции граждан. Минчане узнали подозреваемого со снимков камеры видеонаблюдения и сообщили о нем в милицию.

Напомним, по факту избиения пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 (Хулиганство).

 
 
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По факту избиения пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339
 
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