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В Минске задержали мужчину, который избил 77-летнюю женщину
23.11.2018 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Мужчина, который беспричинно напал на 77-летнюю женщину возле подъезда в Серебрянке, задержан. Об этом сообщает
Вчера мы
Сегодня пресс-служба ГУВД Мингорисполкома сообщила, что мужчину задержали. В ведомстве говорят, что подозреваемого нашли благодаря СМИ и активной позиции граждан. Минчане узнали подозреваемого со снимков камеры видеонаблюдения и сообщили о нем в милицию.
Напомним, по факту избиения пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 (Хулиганство).
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По факту избиения пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339
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