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На территории "СветлогорскХимволокна" горожане увидели серьезное задымление. Что происходит?

23.11.2018 17:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Очевидец прислал в редакцию «Ранка» фотографии задымления на территории «СветлогорскХимволокна». Что происходит на предприятии?


Оказалось, на предприятии идет демонтаж трубопроводов закрытого в 2011 году старого завода по производству корда.

Трубы были предназначены для подачи химических растворов, изнутри они покрыты слоем резины. Чтобы сдать трубы на металлолом, необходимо от этой резины избавиться. И на территории предприятия выделили специальную площадку, где периодически происходит обжиг труб.


В руководстве ОАО «СветлогорскХимволокно» говорят, что этот процесс проходит под контролем пожарной службы. Есть разрешение на работы от областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 
 
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Очевидец прислал в редакцию «Ранка» фотографии задымления на территории «СветлогорскХимволокна». Что происходит на предприятии?
 
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