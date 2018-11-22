Очевидец прислал в редакцию «Ранка» фотографии задымления на территории «СветлогорскХимволокна». Что происходит на предприятии?





Оказалось, на предприятии идет демонтаж трубопроводов закрытого в 2011 году старого завода по производству корда.

Трубы были предназначены для подачи химических растворов, изнутри они покрыты слоем резины. Чтобы сдать трубы на металлолом, необходимо от этой резины избавиться. И на территории предприятия выделили специальную площадку, где периодически происходит обжиг труб.





В руководстве ОАО «СветлогорскХимволокно» говорят, что этот процесс проходит под контролем пожарной службы. Есть разрешение на работы от областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.