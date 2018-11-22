Служба спасения 101. В борьбе с огненной стихией



Вот уже 16 лет на поступивший сигнал тревоги молниеносно реагирует командир отделения прапорщик внутренней службы Столинского РОЧС Юрий Николаевич Ляшук и защищает от огненной стихии людей. Но о своих героических буднях спасатель-пожарный не любит рассказывать. Скромно умалчивает о тех чрезвычайных происшествиях, когда приходилось спасать жизни, выручать людей из самых непредсказуемых ситуаций, порой забывая о собственной безопасности.

В Столинский РОЧС обратилась многодетная мать Валентина Калениковна Крупеневич и выразила благодарность Юрию Николаевичу за то, что он неоднократно приходил на помощь, выручал в трудных жизненных ситуациях, не оставался в стороне, а всегда проявлял лучшие качества: добросовестность, порядочность, человечность, отзывчивость и неравнодушие к другим.

Родился Юрий Николаевич в Городце. После окончания Лядецкой средней школы поступил в Брестское профессионально-техническое училище бытового обслуживания населения и в 1993 году получил квалификацию «Слесарь-ремонтник сложнобытовой техники и приборов». Правда, поработать по специальности не пришлось, ибо Юрия призвали на службу в армию. По возвращению работал водителем в местном колхозе, ездил на сезонные работы, но всегда очень хотел устроиться на работу в РОЧС. И вот в 2002 году освободилось место командира отделения в ПАСП № 14, который расположен в Лядце. С этого момента начинается отсчет нелегкого, но благородного трудового пути и службы на благо людей рядового Юрия Ляшука.

О трудовых буднях Юрий Николаевич не любит много рассказывать. Даже на вопрос: «Приходилось ли спасать людей?», – прозвучало тихое: «Да». Он не считает, что сделал что-то сверхъестественное, это его работа и он только выполняет свои обязанности. На самом же деле за время работы спасатель стал настоящим ангелом-хранителем для нескольких своих земляков.

Юрий Ляшук в любой момент готов помочь тем, кто в этом нуждается, несмотря на то, входит это в его служебные обязанности или будет он выполнять свой гражданский долг – протянуть руку помощи нуждающемуся. В любое время суток, в рабочие и выходные дни он никого не оставит один на один с бедой. Вспоминает, как пришлось помогать выбираться из колодца пожилой женщине, искать потерявшихся в лесу грибников, бороться за человеческие жизни во время пожара и др. Отмечает, что ни один пожар не похож на другой. В каждом конкретном случае нужно действовать по ситуации и очень быстро, оперативно реагировать на все сообщения, обстановку, сопутствующие факторы. Всегда это требует значительных физических и моральных сил, но сплоченная команда спасателей никогда не подводит. Это люди, которые в любой момент подставят дружеское плечо, выручат, поддержат. Юрий Николаевич с уверенностью говорит, что в ПАСП № 14 работает прекрасная слаженная команда профессионалов, с которыми и в огонь, и в воду не страшно…

Главная задача, которая стоит не только перед Юрием Ляшуком, но и перед каждым спасателем-пожарным – это, безусловно, спасение людей. Каждая чрезвычайная ситуация имеет свою специфику. Зимой, когда трещат морозы и дороги заносит снегом, порой очень трудно добраться до места происшествия, а летом больше приходится встречаться с тушением пожаров экосистем.

Спасатели привыкли видеть благодарность за свой труд в глазах людей, ведь не каждый в сложившейся ситуации готов выразить свои эмоции.

С будущей женой Натальей Николаевной познакомились в Лядце на дискотеке. Осенью 1995 года сыграли свадьбу.

Наталья Николаевна работает страховым агентом. Вместе воспитывают троих прекрасных дочерей. Старшая Илона учится на шестом курсе медицинского университета в г. Минске. В этом году вышла замуж. Анастасия учится в восьмом классе Орлов-ской средней школы. Она очень энергичная, «живая». Увлекается вольной борьбой, имеет награды. Младшая Маргарита – учащаяся шестого класса – в свободное время посещает отделение плавания на базе РФСК «Аквамарин».

Наш герой занят также домашним хозяйством, а свободное время посвящает рыбалке. Его привлекают изделия из железа, поэтому планирует найти время и для такого полезного занятия, как ковка.

Людмила

КАСПЕРОВИЧ

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