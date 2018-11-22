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Информирует ГАИ: Особенности вождения в непогоду

23.11.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Информирует ГАИ: Особенности вождения в непогоду
Туманы, дождь, снег, слякоть – всё это накладывает отпечаток на манеру вождения водителя. О правилах вождения в условиях недостаточной видимости читателям «НП» рассказал начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Иванович Ковальский:

– Недостаточная видимость понимается как временное положение, вызванное погодой или другими явлениями (туман, дождь, снегопад, метель, сумерки, дым, пыль, брызги воды и грязи, слепящее солнце), когда расстояние, на котором рассматриваемый объект возможно отличить от фона, составляет менее 300 метров. Эти погодные условия оказывают существенное влияние на безопасность дорожного движения.

Управление автомобилем в условиях тумана требует еще большего опыта, чем в дождь. Иногда туман бывает таким сильным и создает такую большую опасность, что необходимо прервать поездку и терпеливо ждать перемены погоды. Туман создает опасные дорожные условия. В аварии во время тумана участвуют десятки автомобилей, гибнет и получает увечья большое количество людей.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств и расстояние до предметов. Вам кажется, что предмет далеко (например, свет фар встречного автомобиля), а на самом деле он близко. Скорость автомобиля кажется маленькой, а на самом деле он движется быстро. Туман искажает окраску цветов предметов, кроме красного. Поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, поэтому красные автомобили считаются менее опасными.

Туман влияет и на психику человека: он нервничает и допускает неверные действия по управлению автомобилем. Глаза быстро устают и снижают способность водителя реагировать на изменения дорожной ситуации. Фары совсем не освещают дорогу, их свет только врезается в туман яркими ослепляющими пучками. В тумане можно ошибиться в выборе дороги, ориентиры закрыты туманом, перекрестков не видно.

В тумане следует:

– уменьшить скорость движения: она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Так, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

–  следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

– при движении с дальним светом, разъезд со встречным транспортом произвести без переключения на ближний свет, так как ослепление в тумане исключено;

– при наличии противотуманных фар при сильном тумане включить их совместно с ближним светом.

– если видимость дороги менее 50 м, они могут включаться самостоятельно;

– задние противотуманные фонари включать совместно с габаритными огнями;

– включить стеклоочистители;

– при запотевании стекол включить систему отопления и вентиляции салона, а также электрообогреватель заднего стекла;

–  при очень сильном тумане можно пытаться разглядеть дорогу перед автомобилем, высунув голову в окно двери;

– для улучшения видимости в тумане наклониться над рулевым колесом и приблизить глаза к переднему стеклу. Такое положение утомительно, но периодически им надо пользоваться;

– при наличии разметки занять центральное положение между линиями разметки, разделяющей полосы;

– ориентироваться на дороге также можно и по тротуару, обочине и особенно по сплошной белой линии разметки, обозначающей край проезжей части;

–  окно двери водителя лучше держать открытым и прислушиваться к шуму других транспортных средств;

–  периодически использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

В тумане не следует:

– приближаться слишком близко к автомобилю впереди;

– использовать задние фонари переднего автомобиля в качестве ориентира, у вас будет ложное представление о расстоянии и его скорости;

– смотреть в одно место перед автомобилем – глаза быстро устанут;

– ставить автомобиль на стоянку в пределах дороги;

– двигаться слишком близко к осевой, при этом можете создать опасную ситуацию;

– пытаться проскочить полосу тумана в низине на дороге. Именно на этом участке могут быть скрыты туманом предметы и люди;

– пытаться обогнать впереди идущий транспорт – это рискованно и опасно.

И помните: не столько туман угрожает безопасности движения, сколько техника вашего вождения, используемая в условиях тумана.

Водители, будьте предельно внимательны и осторожны!

Лилия ГУЩА

 

 
 
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  Туманы, дождь, снег, слякоть – всё это накладывает отпечаток на манеру вождения водителя. О правилах вождения в условиях недостаточной
 
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