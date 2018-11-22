Достойно служат земляки: Опыт для настоящих мужчин





Родион Ярмолич из Хоромска вернулся из армии на прошлой неделе. Этот молодой человек с редким именем – танкист. Говоря официальным языком – старший механик-водитель танкового взвода. Наше короткое интервью начинаю с моего шутливого вопроса:

– Играть в танки интереснее в живую или на компьютере?

– Конечно, в живую! – улыбается в ответ Родион, который считает, что эмоции от передвижения на 45-тонном танке нельзя сравнить ни с чем. И это не игра, а настоящая жизнь. Никакой другой вид «транспорта» вы вызывает такого адреналина и гордости.

С 16 августа по 14 сентября Родион Ярмолич принимал участие в командно-штабных учениях с участием министра обороны. Вспоминает это время как незабываемый и интересный опыт для настоящих мужчин.

Вообще, к армейским будням привыкал месяца два. Всё было в новинку: и коллектив, и дисциплина, и новый режим дня. С родными удавалось пообщаться на выходных – по телефону и через социальные сети. И с родителями, и с шестерыми братьями и сёстрами, и с друзьями.

Армии юноша благодарен за многое. В первую очередь, за закалку характера и умение распределить время. Но не только за это.

– Армия меня приготовила к гражданской жизни по всем направлениям. Не каждая женщина умеет в быту то, чему учит армия, – шутит юноша.

…В день нашей встречи Родион торопился. Торопился к близким. Нет, не отдыхать от армейских будней, не к любимой девушке, а… сразу – к труду. В тот же день, вечером, он уехал на работу.

Лилия ГУЩА

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