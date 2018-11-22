30 ноября на Столинщине пройдут «Специальные Полесские спортивные игры для людей с инвалидностью»



30 ноября – 1 декабря в ФСК «Аквамарин» пройдут «Специальные Полесские спортивные игры для людей с инвалидностью» в рамках проекта «Равные возможности», финансируемого европейским Союзом.

В играх примут участие команды из Столинского, Пинского, Лунинецкого районов, а также гости из латышского города Икшкиле и украинского Ровно.

На протяжении двух дней будут проходить соревнования. Люди с ограниченными возможностями пройдут различные эстафеты, будут соревноваться в плавании, меткости, беге, стрельбе и т.д.

Помогать в играх людям с ограниченными возможностями будут волонтёры.

Посмотреть на соревнования приглашаются все желающие. Открытие игр начнется 30 ноября в 10.30 часов.

1 декабря в 10.30 начнутся соревнования с общей эстафеты. В 15.00 в Доме культуры пройдёт концерт, приуроченный ко Дню инвалидов.

Приходите, поддержать участников!