Есть такая профессия – пограничник



Служба на границе во все времена считалась одной из самых престижных. Каждая страна имеет десятки тысяч прилагаемых ей границ и суть профессии пограничника заключается в контроле её безопасности на пограничных рубежах. Сегодня многие абитуриенты мечтают надеть военную форму с зелеными погонами. О том, как стать пограничником, корреспонденту “НП” рассказал заместитель начальника отделения пограничного контроля «Верхний Теребежов» по идеологической работе Пинского погранотряда Эдуард Сергеевич Ермаков.

– Эдуард Сергеевич, какие учебные заведения готовят кандидатов для службы на границе?

– В первую очередь, это Институт пограничной службы Республики Беларусь, где подготовка осуществляется по следующим специальностям: управление подразделениями границы, управление подразделениями пограничного контроля, оперативная деятельность органов пограничной службы, идеологическая работа в органах пограничной службы. Калининградский пограничный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации готовит инженеров. В Военной академии Республики Беларусь, Белорусском государственном медицинском университете, Белорусском национально-техническом университете, Гродненском государственном университете, Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь студенты проходят обучение по различным направлениям (связист, тыловик, летчик, медик, юрист) для работы на границе.

– Каков порядок приема в вуз?

– До первого апреля 2019 года учащимся выпускных классов необходимо подать в военный комиссариат по месту жительства заявление о поступлении в Институт пограничной службы Республики Беларусь для оформления личного дела абитуриента (из числа гражданской молодежи). Нужно обязательно пройти медицинскую комиссию и психофизиологическое обследование в военно-врачебной комиссии в установленном порядке. Абитуриенты должны представить документы, установленные порядком приема, а также пройти централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку, математике и иностранному языку. А после в установленные сроки лично прибыть в учреждение.

Кандидаты должны быть психологически устойчивыми к изменению обстановки, физически развитыми и готовыми выполнять поставленные задачи, дисциплинированными, инициативными, в любой ситуации чувствовать и понимать свою ответственность за порученное дело.

– Если нынешние абитуриенты хотят поступить в Институт пограничной службы, какие документы нужно взять с собой?

– Это заявление на имя начальника института; документ, удостоверяющий личность; оригинал документа, подтверждающего получение общего среднего образования (аттестат) или профессионально-технического образования с общим средним образованием (диплом и приложение к нему) либо среднего специального образования (диплом и приложение к нему); удостоверение призывника (для уволенных в запас военнослужащих – военный билет); оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь; документы, подтверждающие право на льготы при приеме для получения высшего образования.

– А есть ли какие-либо ограничения по возрасту для поступающих?

– В институте могут обучаться молодые люди в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которые достигнут 17-летнего возраста или достигли 21-летнего возраста в год поступления для получения образования (граждане, не достигшие 18-летнего возраста – с письменного согласия одного из законных представителей); прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в резерве, а также прошедшие военную службу по контракту в возрасте не старше 23 лет; военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в возрасте не старше 25 лет.

– На что может рассчитывать будущий пограничник?

– В первую очередь, на бесплатное высшее образование. Немаловажно, что курсанты имеют право на полное гособеспечение на весь период обучения, ежемесячное денежное довольствие, ежегодное единовременное пособие на оздоровление в размере двух окладов денежного довольствия и бесплатное медицинское обслуживание. Проживают они в комфортабельном общежитии. Обучение осуществляется в учебном корпусе института, который оборудован по самым последним технологиям.

За период обучения курсанты проходят четыре служебные практики в подразделениях государственной границы. На протяжении обучения все курсанты, сдавшие экзамен в ГАИ, получают водительские удостоверения категории «А» и «Б», ежемесячно проводятся занятия по огневой подготовке из различного вида оружия. В течение учебного года курсантам предоставляется каникулярный отпуск: две недели – в зимний период и один месяц – летом.

– Кто из выпускников имеет право выбирать место службы?

– После окончания обучения всем выпускникам присваивается первое офицерское звание – «лейтенант». При распределении играет значительную роль средний балл за весь период обучения. Внимание уделяется морально-деловым качествам курсантов, состоянию воинской дисциплины, участию их в общественной жизни института. Курсанты, закончившие институт с золотой медалью, имеют право свободного распределения. Срок службы на начальной должности около двух-трех лет. А потом выпускник может построить карьеру в соответствии со своими способностями.

– А каковы привилегии для пограничников?

– Им предоставляется ежегодный отпуск от 30 до 45 суток, а также социальный отпуск 10 суток по семейным обстоятельствам. Пенсионное обеспечение гарантировано по достижении 48-летнего возраста при наличии выслуги лет. Все без исключения обеспечиваются военной и специальной формой одежды. Каждый страж государственной границы имеет право на выплату денежной компенсации за пользование жилым помещением по договору найма (поднайма) в установленном размере. Также предоставляется материальная помощь в случае возникновения семейных обстоятельств. «Бонусом» можно считать и льготное исчисление выслуги лет: 1 месяц – 1,5 месяца (для военнослужащих, проходящих службу на пограничных заставах, постах).

– Каковы перспективы карьерного роста в отделении пограничной службы?

– Все офицеры по истечении определенного времени получают очередные офицерские звания. Им предлагают новые должности, что, в свою очередь, предполагает не только повышение ответственности, но и увеличение денежного довольствия, поэтому не стоит бояться трудностей, нужно расти и только идти вперед.

– Спасибо за интервью.

Интересовалась

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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