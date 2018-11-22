ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Есть такая профессия – пограничник

23.11.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

 

Есть такая профессия – пограничник
Служба на границе во все времена считалась одной из самых престижных. Каждая страна имеет десятки тысяч прилагаемых ей границ и суть профессии пограничника заключается в контроле её безопасности на пограничных рубежах. Сегодня многие абитуриенты мечтают надеть  военную форму с зелеными погонами. О том, как стать пограничником, корреспонденту “НП” рассказал заместитель начальника отделения пограничного контроля «Верхний Теребежов» по идеологической работе Пинского погранотряда Эдуард Сергеевич Ермаков.

– Эдуард Сергеевич, какие учебные заведения готовят кандидатов для службы на границе?

– В первую очередь, это Институт пограничной службы Республики Беларусь, где подготовка осуществляется по следующим специальностям: управление подразделениями границы, управление подразделениями пограничного контроля, оперативная деятельность органов пограничной службы, идеологическая работа в органах пограничной службы. Калининградский пограничный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации готовит инженеров. В Военной академии Республики Беларусь, Белорусском государственном медицинском университете, Белорусском национально-техническом университете, Гродненском государственном университете, Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь студенты проходят обучение по различным направлениям (связист, тыловик, летчик, медик, юрист) для работы на границе.

– Каков порядок приема в вуз?

– До первого апреля 2019 года учащимся выпускных классов необходимо подать в военный комиссариат по месту жительства заявление о поступлении в Институт пограничной службы Республики Беларусь для оформления личного дела абитуриента (из числа гражданской молодежи). Нужно обязательно пройти медицинскую комиссию и психофизиологическое обследование в военно-врачебной комиссии в установленном порядке. Абитуриенты должны представить документы, установленные порядком приема, а также пройти централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку, математике и иностранному языку. А после в установленные сроки лично прибыть в учреждение.

Кандидаты должны быть психологически устойчивыми к изменению обстановки, физически развитыми и готовыми выполнять поставленные задачи, дисциплинированными, инициативными, в любой ситуации чувствовать и понимать свою ответственность за порученное дело.

– Если нынешние абитуриенты хотят поступить в Институт пограничной службы, какие документы нужно взять с собой?

– Это заявление на имя начальника института; документ, удостоверяющий личность; оригинал документа, подтверждающего получение общего среднего образования (аттестат) или профессионально-технического образования с общим средним образованием (диплом и приложение к нему) либо среднего специального образования (диплом и приложение к нему); удостоверение призывника (для уволенных в запас военнослужащих – военный билет); оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь; документы, подтверждающие право на льготы при приеме для получения высшего образования.

– А есть ли какие-либо ограничения по возрасту для поступающих?

– В институте могут обучаться молодые люди в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которые достигнут 17-летнего возраста или достигли 21-летнего возраста в год поступления для получения образования (граждане, не достигшие 18-летнего возраста – с письменного согласия одного из законных представителей); прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в резерве, а также прошедшие военную службу по контракту в возрасте не старше 23 лет; военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в возрасте не старше 25 лет.

– На что может рассчитывать будущий пограничник?

– В первую очередь, на бесплатное высшее образование. Немаловажно, что курсанты имеют право на полное гособеспечение на весь период обучения, ежемесячное денежное довольствие, ежегодное единовременное пособие на оздоровление в размере двух окладов денежного довольствия и бесплатное медицинское обслуживание. Проживают они в комфортабельном общежитии. Обучение осуществляется в учебном корпусе института, который оборудован по самым последним технологиям.

За период обучения курсанты проходят четыре служебные практики в подразделениях государственной границы. На протяжении обучения все курсанты, сдавшие экзамен в ГАИ, получают водительские удостоверения категории «А» и «Б», ежемесячно проводятся занятия по огневой подготовке из различного вида оружия. В течение учебного года курсантам предоставляется каникулярный отпуск: две недели – в зимний период и один месяц – летом.

– Кто из выпускников имеет право выбирать место службы?

– После окончания обучения всем выпускникам присваивается первое офицерское звание – «лейтенант». При распределении играет значительную роль средний балл за весь период обучения. Внимание уделяется морально-деловым качествам курсантов, состоянию воинской дисциплины, участию их в общественной жизни института. Курсанты, закончившие институт с золотой медалью, имеют право свободного распределения. Срок службы на начальной должности около двух-трех лет. А потом выпускник может построить карьеру в соответствии со своими способностями.

– А каковы привилегии для пограничников?

– Им предоставляется ежегодный отпуск от 30 до 45 суток, а также социальный отпуск 10 суток по семейным обстоятельствам. Пенсионное обеспечение гарантировано по достижении 48-летнего возраста при наличии выслуги лет. Все без исключения обеспечиваются военной и специальной формой одежды. Каждый страж государственной границы имеет право на выплату денежной компенсации за пользование жилым помещением по договору найма (поднайма) в установленном размере. Также предоставляется материальная помощь в случае возникновения семейных обстоятельств. «Бонусом» можно считать и льготное исчисление выслуги лет: 1 месяц – 1,5 месяца (для военнослужащих, проходящих службу на пограничных заставах, постах).

– Каковы перспективы карьерного роста в отделении пограничной службы?

– Все офицеры по истечении  определенного времени получают очередные офицерские звания. Им предлагают новые должности, что, в свою очередь, предполагает не только повышение ответственности, но и увеличение денежного довольствия, поэтому не стоит бояться трудностей, нужно расти и только идти вперед.

– Спасибо за интервью.

Интересовалась

Людмила КАСПЕРОВИЧ

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Служба на границе во все времена считалась одной из самых престижных. Каждая страна имеет десятки тысяч прилагаемых ей границ
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минском районе задержан вор в законе - смотрящий за азербайджанской диаспорой Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика