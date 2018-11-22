Оптовик из Кричева продавал зерно без документов и теперь заплатит около 75 тысяч долларов налога

Фирме из Кричева придется заплатить более 130 тыс. рублей налога. Она два года продавала оптом зерно и скрывала выручку от налоговой, сообщает Комитет госконтроля.

Финансовая милиция проверила фирму и установила, что в 2016—2017 годах кричевская фирма продавала оптом зерно российским и белорусским компаниям и скрывала это от налоговиков. При этом документов, подтверждающих приобретение товара, у предприятия не было.

После проверки кричевское предприятие предоставило проверяющим документы, но те решили, что бумаги не доказывают то, что зерно не «серое». Это подтвердил и гражданин России, который фигурировал в них как грузоотправитель.

Организация не согласилась с решением о взыскании неуплаченных налогов в бюджет. Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали его законность и обоснованность решения.