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Оптовик из Кричева продавал зерно без документов и теперь заплатит около 75 тысяч долларов налога
23.11.2018 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Фирме из Кричева придется заплатить более 130 тыс. рублей налога. Она два года продавала оптом зерно и скрывала выручку от налоговой,
Финансовая милиция проверила фирму и установила, что в 2016—2017 годах кричевская фирма продавала оптом зерно российским и белорусским компаниям и скрывала это от налоговиков. При этом документов, подтверждающих приобретение товара, у предприятия не было.
После проверки кричевское предприятие предоставило проверяющим документы, но те решили, что бумаги не доказывают то, что зерно не «серое». Это подтвердил и гражданин России, который фигурировал в них как грузоотправитель.
Организация не согласилась с решением о взыскании неуплаченных налогов в бюджет. Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали его законность и обоснованность решения.
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Фирма скрывала от налоговой выручку, продавая зерно в Беларуси и России.
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