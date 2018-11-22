В Могилеве 24 ноября не будет отопления и горячей воды. Ищите свой адрес

В Октябрьском районе Могилева 24 ноября на несколько часов отключат горячую воду и отопление, сообщает «Могилевэнерго». Это связано с ремонтом теплосетей.

Отключение продлится с 04.00 до 20.00. И вот адреса домов и строений, в которых 16 часов подряд не будет горячей воды и отопления:

— улица Габровская №№ 24, 26, 28, 30;

— бульвар Непокоренных №№ 44, 46, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 68, 72, 76, 78, 78а, 80, 82, 84;

— проспект Пушкинский №№ 69, 69а, 71, 73а, 75, 75а, 75б, 75 В, 75 г, 79, 79а, 79б;

— КИЗ «Габрово», ТЦ «Карусель», ИП Жук, ИП Рачицкий, АБК «Химавтоматика», КИЗ «Химик-2»;

— детские сады №№ 91, № 104, № 89;

— средняя школа № 37.

На устранении повреждения будут работать 32 человека и 9 единиц спецтехники.