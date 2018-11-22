В выходные кратковременные осадки, гололед, на дорогах гололедица

Местами пройдут небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2 – -8°С, при прояснениях до -11°С, максимальная - днем -3 – +3°С.

25 ноября республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Местами ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0 – -7°С, максимальная – днем -3 – +3°С.