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В выходные кратковременные осадки, гололед, на дорогах гололедица

23.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Местами пройдут небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2 – -8°С, при прояснениях до -11°С, максимальная - днем -3 – +3°С.

25 ноября республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Местами ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0 – -7°С, максимальная – днем -3 – +3°С.

www.pogoda.by

 
 
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24 ноября ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем погоду обусловит малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с...
 
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