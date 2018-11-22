Конференция по лапароскопической хирургии в Минске

На базе ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь в рамках Школы эндоскопической хирургии прошла конференция «Лапароскопическая хирургия рака предстательной железы».

Экспертом на данной конференции выступил заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой общей хирургии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор Галлямов Эдуард Абдулхаевич.

В рамках конференции были выполнены три лапароскопические простатэктомии (удаление предстательной железы). Операции проводились как внебрюшным, так и внутрибрюшным методом. Весь процесс проведения операций транслировался на экран конференцзала, и участники конференции могли наблюдать за работой специалистов лапароскопической хирургии.

Также обсуждались вопросы современных подходов к малоинвазивной хирургии рака предстательной железы, возможные осложнения, методы их профилактики и лечения.