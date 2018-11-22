16-летие отмечает БОО «Спасатель»

На счету ветеранских организаций органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям много добрых и полезных дел, которые направлены на моральную и материальную поддержку своих членов, реализацию их инициативы и активности.

Ветеранское движение МЧС уже имеет свои традиции. Среди – них ежегодное участие ветеранов в праздничном параде, посвященном Дню пожарной службы Республики Беларусь – 25 июля, празднованию 19 января Дня спасателя Республики Беларусь. Особое внимание уделяется ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям – ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, бывшие работники теперь помогают воспитывать новое поколение спасателей, привлекаются для проведения идеологической работы, профессионального становления молодых работников МЧС, проведения различных акций, связанных с популяризацией профессии пожарного-спасателя и обучения населения основам безопасности жизнедеятельности.