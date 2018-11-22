Дополнения в закон о СМИ: интернет-тролли должны нести ответственность

С 1 декабря вступают в законную силу поправки в закон о СМИ относительно идентификации интернет-пользователей. Об этом рассказал в эфире ОНТ министр информации республики Александр Карлюкевич.

По новой норме закона идентифицировать пользователей в сети станет возможным по привязке к номеру телефона. Министр отметил, что данные о личности не будут обнародованы, номер сможет узнать лишь администратор сайта, где пользователь оставляет комментарий.

А. Карлюкевич считает, что наша страна опоздала с принятием данных поправок, поэтому в закон о СМИ необходимо внести целый ряд новых дополнений и изменений. В том числе из-за агрессии, проявляемой интернет-пользователями. Он считает, что на данный момент в законодательстве необходимо закрепить ответственность так называемых интернет-троллей.

Министр отметил, что белорусские интернет-ресурсы обязаны подчиняться требованиям, которым следуют средства массовой информации.