Белорусский режиссер Андрей Кутило снял лучший документальный фильм по версии IDFA (+видео)

Об этом стало известно накануне: белорусский режиссер Андрей Кутило вместе с польским продюсером сняли фильм на границе двух стран. Документальный фильм «Сумма» победил в номинации «среднего метра» конкурса IDFA, собирающего сотни тысяч зрителей и по авторитету сопоставимого с Каннским кинофестивалем.





Каждый год на фестиваль IDFA отправляют 3—4 тысячи заявок от продюсеров. Большинство получает отказ. Счастливчики попадают в шорт-лист. Несколько месяцев назад Андрей Кутило получил ответ: фильм включен в программу.

— Мы поехали в Амстердам счастливыми от самого факта присутствия в программе, а получилось вот что, — рассказал Onliner Андрей Кутило о неожиданном успехе. — Белорусы попадали в программу несколько раз прежде, но победа — первая.

— Я очень рад, что в этом фильме нет никакой конъюнктуры, политических или социальных маркеров, что часто происходит с белорусским документальным кино, — говорит он. — Этот фильм вне контекста. О молодой белорусской художнице, которая с 13 лет начала вести переписку с польским художником Анджеем Струмилло. Он живет в глухой деревне рядом с границей, где, кроме искусства, занимается разведением арабских лошадей. Они обменивались бумажными письмами. Так между ними завязались отношения трогательной дружбы, которая продолжается лет 15.





— С ее помощью мы входим в пространство художника. Поэтому фильм получился очень созерцательный, в нем мало динамики, но много времени, чтобы рассмотреть детали, — говорит режиссер. — Проблема в том, что художнице нужно быть дома, потому что в Беларуси муж, который тоже требует внимания. Его звонки врываются в гармоничное пространство усадьбы, и мы не знаем, чем все кончится.

Фильм о том, что есть идеальные друг для друга люди. Но рожденные в разное время, поэтому никакие отношения, кроме дружбы, уже невозможны. Ему 91 год, а ей 30.

Одно из условий участия — премьера на фестивале. Андрей пока не представляет, где и каким образом фильм будет показан:

— У нас совместный белорусско-польский проект, с польским финансированием. Возможно, он будет показан там. Я хотел бы сделать показ на широком экране, но пока точной информации нет. В интернете ближайшие год-полтора фильм не появится.