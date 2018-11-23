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Белорусский режиссер Андрей Кутило снял лучший документальный фильм по версии IDFA (+видео)

23.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Об этом стало известно накануне: белорусский режиссер Андрей Кутило вместе с польским продюсером сняли фильм на границе двух стран. Документальный фильм «Сумма» победил в номинации «среднего метра» конкурса IDFA, собирающего сотни тысяч зрителей и по авторитету сопоставимого с Каннским кинофестивалем.

Белорусский режиссер Андрей Кутило снял лучший документальный фильм по версии IDFA (+видео)

Каждый год на фестиваль IDFA отправляют 3—4 тысячи заявок от продюсеров. Большинство получает отказ. Счастливчики попадают в шорт-лист. Несколько месяцев назад Андрей Кутило получил ответ: фильм включен в программу.

— Мы поехали в Амстердам счастливыми от самого факта присутствия в программе, а получилось вот что, — рассказал Onliner Андрей Кутило о неожиданном успехе. — Белорусы попадали в программу несколько раз прежде, но победа — первая.

— Я очень рад, что в этом фильме нет никакой конъюнктуры, политических или социальных маркеров, что часто происходит с белорусским документальным кино, — говорит он. — Этот фильм вне контекста. О молодой белорусской художнице, которая с 13 лет начала вести переписку с польским художником Анджеем Струмилло. Он живет в глухой деревне рядом с границей, где, кроме искусства, занимается разведением арабских лошадей. Они обменивались бумажными письмами. Так между ними завязались отношения трогательной дружбы, которая продолжается лет 15.

Белорусский режиссер Андрей Кутило снял лучший документальный фильм по версии IDFA (+видео)

— С ее помощью мы входим в пространство художника. Поэтому фильм получился очень созерцательный, в нем мало динамики, но много времени, чтобы рассмотреть детали, — говорит режиссер. — Проблема в том, что художнице нужно быть дома, потому что в Беларуси муж, который тоже требует внимания. Его звонки врываются в гармоничное пространство усадьбы, и мы не знаем, чем все кончится.

Фильм о том, что есть идеальные друг для друга люди. Но рожденные в разное время, поэтому никакие отношения, кроме дружбы, уже невозможны. Ему 91 год, а ей 30.

Одно из условий участия — премьера на фестивале. Андрей пока не представляет, где и каким образом фильм будет показан:

— У нас совместный белорусско-польский проект, с польским финансированием. Возможно, он будет показан там. Я хотел бы сделать показ на широком экране, но пока точной информации нет. В интернете ближайшие год-полтора фильм не появится.

Источник: onliner.by

 
 
Ссылка на источник 24
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Об этом стало известно накануне: белорусский режиссер Андрей Кутило вместе с польским продюсером сняли фильм на границе двух стран. Документальный
 
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