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Строительство — локомотив экономики. Кореличчане делятся мнениями о республиканском семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса Беларуси

23.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Строительство — локомотив экономики. Кореличчане делятся мнениями о республиканском семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса Беларуси
Александр БЫЛИЧ,
заместитель председателя Кореличского райисполкома по строительству:

— Поведение таких семинаров на республиканском уровне — действенная мера для стимулирования работы отрасли. Ведь в строительстве есть проблемы, и их немало. Это и качество работ, и долгострои, и цены за квадратный метр. И это предмет для серьезного разговора.
Отрадно, что по-прежнему в приоритете остаются многодетные семьи, которые должны быть обеспечены комфортным жильем. На сегодняшний день в Кореличском районе 45 многодетных семей нуждаются в улучшении жилищных условий. В 2019 году в г.п. Кореличи по ул. 8 Марта будет построен 20-квартирный жилой дом, где несколько квартир будут социальными, в остальных новоселье справят многодетные семьи.

На совещании звучала тема арендного жилья. Президент отметил, что увеличение объемов строительства арендного жилья позволит привлечь молодых специалистов в сельскую местность. Так, в 2019 году в агрогородке Жуховичи будет сдан в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом. В текущем году в агрогородке Райца построено три одноквартирных жилых дома.

Безусловно, каждый регион волнует проблема квалифицированных кадров. На сегодняшний день в Кореличском районе успешно работает ремонтно-строительное предприятие-12. За 9 месяцев текущего года объемы выполненых работ составили 323 тысячи рублей, или 125% к аналогичному периоду 2017 года. Чистая прибыль составила 11 тысяч рублей. Выработка на одного работающего за 9 месяцев 2018 года составила почти 10 тысяч рублей, или 170% к прошлому году. На предприятии работает 45 человек. Количество рабочих мест планируется увеличить. Ведь работы достаточно. Например, в г.п. Мир работники предприятия недавно завершили укладку тротуарной плитки. Теперь заняты капитальным ремонтом домов по ул. Притыцкого в райцентре, Сташевской в г.п. Мир. Среднемесячная зарплата на предприятии составляет 600 рублей. И главное, что на предстоящий зимний период наши строители обеспечены работой: будут проводить ремонтные работы на первом этаже Кореличского районного исполнительного комитета.

Строительство — локомотив экономики. Кореличчане делятся мнениями о республиканском семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса Беларуси
Дмитрий ЯНКОВСКИЙ,
председатель СПК «Жуховичи»:

– Как подчеркнул Президент, строительство жилья всегда было и остается важнейшим приоритетом государственной политики в отрасли. Отрадно, что государство создает благоприятные условия для развития сферы строительства жилья. Так, в конце 2015 года, воспользовавшись возможностью льготного кредитования, в СПК «Жуховичи» был построен 12-квартирный двухэтажный дом. В конце октября этого года мы приступили к возведению еще одного жилого дома на 12 квартир для работников и молодых специалистов сельхозпредприятия.

В ходе проведения совещания Александр Лукашенко акцентировал внимание на то, что наряду со строительством жилья большое внимание должно быть уделено благоустройству прилегающей территории и развитию инфраструктуры населенного пункта. Действительно, приезжая в большой город, чувствуешь себя словно в каменных джунглях, где так не хватает зелени. Поэтому возле каждого дома должны быть посажены деревья, обустроена зеленая зона, оборудована детская площадка.

Строительство — локомотив экономики. Кореличчане делятся мнениями о республиканском семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса Беларуси
Анжелика ХОРУЖОНОК,
многодетная мама из г.п. Кореличи:

– Поскольку в нашей семье воспитывается трое детей, государство предоставило нам социальное жилье. Я считаю, что президент ведет правильную политику в намерении обеспечить многодетные семьи квадратными метрами. Все мы понимаем, что дети – не только наше будущее, но и будущее всей страны, поэтому дать им комфортные условия для проживания просто необходимо.
 
 
 
Подготовили Инна ЛЕЙКО, Оксана ЯНУШ, Виктория КОСТЮК

 
 
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Александр БЫЛИЧ, заместитель председателя Кореличского райисполкома по строительству: — Поведение таких семинаров на республиканском уровне — действенная мера...
 
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