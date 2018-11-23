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Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ольга Попко встретилась с жителями Еремичей

23.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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В Еремичском Доме культуры состоялась встреча депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольгой Николаевной Попко с местными ветеранами труда – участниками кружков и объединений Дома культуры.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ольга Попко встретилась с жителями Еремичей

В начале встречи для Ольги Николаевны Попко была проведена мини-экскурсия по заведению, после чего депутат  была готова ответить на все интересующие местных жителей вопросы. Встреча оказалась теплой и приятной. Вместе с сельчанами Ольга Николаевна вспомнила некоторые интересные и творческие аспекты своей жизни и работы, дала свою оценку работе кореличских культработников.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ольга Попко встретилась с жителями Еремичей

В завершении встречи мы попросили присутствующих поделиться своими впечатлениями. Татьяна Николаевна Бразовская ответила так:
– Ольга Николаевна – очень приятный человек, который волнуется за судьбы людей. Такие встречи нам нужны, мне кажется, удовлетворение от общения взаимно. Что-то понимаем и узнаем мы, что-то берет для себя она. 

Елизавета МУТИЛОВИЧ
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В Еремичском Доме культуры состоялась встреча депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольгой Николаевной Попко с местными...
 
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