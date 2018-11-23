Почему количество «лежачих полицейских» на Гродненщине, несмотря на недовольство водителей, только растет? (+видео)

Только в 2018 году в Гродненской области было оборудовано 192 искусственных неровности или, как их называют в народе, «лежачих полицейских», из них более 40 появились в областном центре. Едва ли не каждый новый такой дорожный объект вызывает у водителей бурю негодования, при этом мало кто задумывается, что именно благодаря искусственным неровностям в нашем регионе удалось значительно снизить аварийность на дорогах.

Свою эффективность «лежачие полицейские» доказали еще в 2012–2013 годах, когда на территории Гродненской области был зафиксирован серьезный всплеск ДТП.

АНДРЕЙ ЦЫДИК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ГАИ УВД ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:

– В эти годы в дорожной сети их появление было массовым. После установки искусственных неровностей аварийность на этих участках однозначно снижалась. Например, в Гродно на проспекте Янки Купалы вблизи поликлиники до этого фиксировались неоднократные наезды на пешеходов ежегодно, после установки искусственных неровностей, количество ДТП свелось к нулю.





Искусственные неровности относятся к техническим средствам организации дорожного движения и применяются для принудительного снижения скорости. Именно поэтому их устанавливают в первую очередь на тех участках дорог, которые характеризуются повышенной интенсивностью движения. Это выезды со второстепенных дорог на главные, территории вблизи крупных гипермаркетов, и, конечно, рядом со школами и детскими садами. Словом там, где возможно внезапное появление пешеходов на проезжей части.

АНДРЕЙ ЦЫДИК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ГАИ УВД ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:

— Как правило, искусственные неровности появляются по заданиям ГАИ и являются результатом изучения дорожного движения либо изучения состояния аварийности. Нередко и граждане обращаются с заявлениями, коллективными письмами к сотрудникам ГАИ, чтобы они изучили условия на той или иной, как правило, дворовой территории и в последующем установили искусственные неровности.

На данный момент в Гродненской области оборудовано 2 800 «лежачих полицейских». И в перспективе это число будет ежегодно расти, ведь их эффективность доказана не только на примерах отдельных гродненских улиц, но и целых городов. Речь идет о Лиде и Волковыске, где в одночасье были массово оборудованы искусственные неровности. И если поначалу водители массово высказывали по этому поводу свое недовольство, то вот статистика по ДТП резко пошла вниз, упрямо доказывая, что нужно порой жертвовать своим комфортом ради своей же безопасности.