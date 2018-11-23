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"Пленум ЦК" и судьба Шорца, юбилей Коржа, таможенная объяснялка и провал в хоккее - все за вчера

24.11.2018 09:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ну что, похоже, наконец-то на пороге настоящая зима… После последних выходных ноября погода перестроится на зимний лад: будет снег в воздухе и на земле и уже совсем холодно. И мы погрузимся в сплошную тьму: солнце показывается редко, темнеет рано, светает поздно. Сейчас расскажем, что же делать, если не хватает солнечного света, а пока не унываем: жуем петрушку, едим селедку, много спим — ну и вспоминаем, чем страна и мир жили в прошедшую пятницу.

ВАЖНОЕ

У президента вчера прошло совещание о строительстве. Говорит, теперь такие будут регулярно в разных отраслях. «Это своеобразные „пленумы ЦК“», — говорит Лукашенко. — «Будем перенимать все, что было лучшее в нашей истории». Говорили про очередь на жилье для многодетных, арендные дома, стоимость квадрата, коррупцию в сфере строительства. Президент поручил создавать в малых городах инфраструктуру, комфортную среду для жизни и тем самым делать их привлекательными для людей: недопустимо, по его мнению, превращать в «каменные джунгли» микрорайоны-новостройки, так как многоквартирные кварталы часто строятся по принципу «меньше затрат — больше прибыли». Стыдно смотреть! Если вам не нравятся все эти «каменные горки», кстати, можно купить пустующий дом в Минской области с аукциона — и устроить там маленький сельский рай. А еще надо, говорит президент, поднимать зарплаты строителям — чтобы они не уезжали за границу на заработки (как это на самом деле происходит сейчас): «Путь один — платите им нормально. Сократите на 1,5−2% себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям». И заодно попросил напомнить нашим иностранным друзьям, чтобы рассчитались за построенные нашими строителями ГОК в Туркменистане и футбольные базы в Калуге. А вот коррупционеров от строительства Лукашенко предупредил в очередной раз: «вор будет сидеть в тюрьме», и выпускать их на свободу за хорошее поведение, как ранее это делал Шуневич, никто больше не будет. Рассказал, что по одному делу в строительстве дал указание «всех в следственный изолятор, всех до единого, надеть наручники, разобраться и вернуть деньги народу» — и вот о чем он, мы думаем, говорит. Кстати, обещал сегодня решить, «что делать с [мэром Минска Андреем] Шорцем». Все напряглись, когда он «двадцать пятый раз повторил — лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме».


А еще президент вчера одобрил привлечение госзаймов на 2 миллиарда долларов. Это к уже существующему внешнему государственному долгу Беларуси в 16,5 млрд долларов США.

В Беларуси начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Первым регионом стала Минская область — посмотрите, почем там сейчас талончики и проездные.

Любители заграничного шопинга, этот текст для вас. Помните же, что совсем скоро заработают новые нормы по ввозу товаров? Решили вместе с юристом разобрать самые простые житейские ситуации, с которыми вы можете столкнуться при возвращении из заграничной поездки. Вы знаете, как, например, доказать, что пять пачек подгузников везете для своего ребенка, а не на продажу? Вот здесь все объясним.

Помните ссору Минска и Еревана из-за поставок оружия из Беларуси в Азербайджан? Мы таки посмотрели, какую технику наша страна поставляла в Баку и в каком количестве. Суммы и объемы контрактов зачастую держатся в секрете, но часть данных о международных сделках доступна на сайте Управления ООН по вопросам разоружения — о ней мы и расскажем. А по неофициальной информации, за десять лет сотрудничества Минск продал Баку оружия, техники и оборудования военного назначения на сумму около 500 миллионов долларов.

Что в спорте? Опять хоккей расстраивает! Минское «Динамо» крупно проиграло «Адмиралу» (если что — худшей команде КХЛ!), завершив дальневосточную часть выездного турне. Целых пять шайб пропустили! Зато парни из Владивостока прервали свою 8-матчевую серию поражений. Жаль, что нами. Новый тренер, конечно, такого не ожидал (мы тоже).

ПОПУЛЯРНОЕ

Вчера Максу Коржу исполнилось 30 лет. Да-а-а-а, малый повзрослел — и трижды за последнее время отказал нам в интервью! Мы не отчаялись и решили съездить на родину Коржа в Лунинец и снять небольшой фильм о школьных годах музыканта. Вот здесь — все о его драках, первой группе, костюме зайчика и том, насколько правдивы тексты Коржа. Даже если вы не преданный фанат, то знаете же треки «Мотылек», «Жить в кайф» и «Небо поможет нам»? Вот вам еще несложный и быстрый тест на знание текстов выходца из Лунинца. Поехали!


Ходили на шопинг в «черную пятницу»? Что купили? Наша читательница вот собиралась брать свитер со скидкой, а потом присмотрелась к этикетке — и не поняла, что это за развод такой «шопинг по-белорусски»! Ну совесть же иметь надо! Кстати, посмотрели еще, кто пришел за дешевыми вещами в разгар рабочего дня и что покупают. Говорят, не прогуливают!

А вот у нас искренний и откровенный разговор с 28-летней женой 55-летнего Аркадия Израилевича — одного из самых известных бизнесменов байнета: его имя звучало в связи со скандально известным рестораном «Поедем поедим», неправильной парковкой и даже потасовкой с активистами. А потом его задержали, а жена Маргарита как раз в это время участвовала в конкурсе «Миссис Беларусь». «Мое участие в проекте, как мне кажется, было никому не интересно — ровно до тех пор, пока мужа не задержали. Неделю я металась: стоит ли вообще продолжать участвовать? Если останусь, начнут судачить, мол, супруг задержан, а она развлекается. С другой стороны, если откажусь от участия, это будет выглядеть будто я признала поражение и вину супруга». Потом, кстати, Аркадия отпустили, а Маргарита осталась очень недовольной участием в конкурсе.

А вот здесь другой известный бизнесмен Виктор Прокопеня довольно много рассказывает о себе и бизнесе, жене, детях… Посмотрите, интересно.

Смотрите, какая еще у нас красавица в гостях! Знакомьтесь, Аня — девушка-стоматолог с 800 тысячами подписчиков в Instagram. Рассказывает, как приходят на прием подростки и просят сфотографироваться. «Потом приводят ко мне своих друзей, тоже чтобы со мной сфотографироваться. Но вместе с этим я их всех лечу. Получается еще и полезное дело делаю: они идут за фоткой, а получают пломбу».


Наша традиционная «Доска позора» в строительстве. Удивительные фотоистории продолжают присылать наши читатели о своих ремонтах и об увиденных вариантах благоустройства! «Косяки» строителей бывают до того нелепы, что хочется спросить, а это точно не постановочный кадр?! Смотрите и возмущайтесь вместе с нами.

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ

Хотите, расскажем, как брестский тренер готовит пловцов-чемпионов? Поговаривают, что золото юниорского чемпионата мира котируется ниже, чем похвала тренера Ольги Ясенович. Среди ее нынешних воспитанников Настя Шкурдай — самый молодой в истории белорусского плавания мастер спорта международного класса. Но это сейчас Ольга крутая, а были времена, когда она работала с несколькими детскими группами, разрываясь между тремя городскими бассейнами. Когда были деньги, жила на съемных квартирах, когда нет — оставалась на ночь у подруги или в жилых помещениях бассейна… Читайте, в общем, всю историю сами.

Вы когда-нибудь видели, как мужчины занимаются на шесте? Да-да, мужчины на шесте! Это поул-дэнс, или танец на пилоне — смесь гимнастики и акробатики. И очень нелегкая смесь! Что думают о таком увлечении родственники наших героев и что спортсмены отвечают тем, кто до сих пор говорит, что поул-дэнс — это стриптиз, расскажем в нашем видео.

А официальный сайт WTA завершил подведение итогов сезона в номинации «Сенсация года». И знаете что?! Первое место заняла победа нашей Александры Саснович над чешкой Петрой Квитовой в первом круге Уимблдона — 6:4, 4:6, 6:0. На тот момент Саснович занимала 50-е место в мировом рейтинге, Квитова — 7-е. Крутая Саша, правда? А еще вот у нас интервью 20-летней Веры Лапко, которая впервые завершила сезон в топ-100, что в белорусском теннисе следует считать безусловным успехом. В будущем Вера видит себя среди лидеров женского тенниса, и это не кажется фантастикой, ведь перед глазами у нее пример ровесницы Арины Соболенко — она уже 11-я в мире. Как думаете, завидует Вера ей?


А вот у нас очередной выпуск «Замечательных домов белорусов». Были в Околице, что около Раубичей — и классных домов там оказалось неожиданно много. Выглядит застройка как близкий пригород столицы, только местность холмистая и сохранились участки старого леса на пригорках. Нам понравилось!

Объявилась девушка, которую ищет милиция. Помните, они с мужем привезли в больницу избитого парня, и тот умер? Кристину трясет до сих пор: «Я так дрожу, как увидела в интернете сюжет, что мы в розыске. Мне кажется, это страшный сон, я проснусь и все будет как раньше». Увы, вряд ли — и вот почему.

Все новости пятницы, 23 ноября

Кстати. Вы уже подписались на «Советскую Белоруссию», «Звязду», «Рэспубліку» или журнал «Беларуская думка»? А ведь это необходимо для «оперативного информирования населения (то есть, вас!)… о деятельности исполнительных и распорядительных органов, важнейших событиях социально-экономической и общественно-политической жизни города Минска и Республики Беларусь». По крайней мере, так считают те, кто рассылает распоряжения о подписке на государственные издания. Но если вдруг вам для всего этого и не только хватает любимого TUT.BY — наливайте свежий кофе и читайте нас все выходные (и оставшуюся жизнь). А сотрудники госСМИ пусть пока свои жилищные условия улучшают.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Ну что, похоже, наконец-то на пороге настоящая зима… После последних выходных ноября погода перестроится на зимний лад: будет снег в воздухе и на земле...
 
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